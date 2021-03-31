Uzmanlardan uyarı geldi: Çok fazla sağlık sorununa yol açıyor

Van çevresinde tek yanık merkezinin Doç. Dr. Çelik, genelde kadın ve çocukların geldiğini belirterek, "Yaklaşık 4 bin 500 ile 5 bin arası bizde yatan hastaların verilerini inceledik. Bunlardan yüzde 10'unun tandır yanığı olduğunu gözlemledik. Yakın zamanda yaşlı bir teyzemiz, tandıra düşüp, yanarak, hayatını kaybetti. Biz de bununla ilgili yöneticilerde ve vatandaşlarda farkındalık oluşturmak ve beraberindeki sağlık sorunlarını masaya yatırmak için çalışma başlattık. Özellikle toplumun dezavantajlı kesimini etkiliyor" diye konuştu.