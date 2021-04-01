İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'dan önemli çağrı: Önümüzdeki 15-20 gün…

Memişoğlu, salgının seyri konusunda bilim dünyasının da kamuoyunun da ancak yakın öngörüler yapabildiğini belirtti.

Son 15-20 yılda sağlıkta yaşanan dönüşümün etkisiyle ciddi bir sağlık altyapısına sahip olunduğunu, bu sayede de sürecin daha rahat yönetilebildiğini aktaran Memişoğlu, "Esasında kasım ayındaki dalga, hem yatış hem yoğun bakım anlamında ciddi bir dalgaydı. Ama hem İstanbul, hem Türkiye gerçekten sağlık altyapısının kuvvetinin iyi olması sayesinde Avrupa'nın bazı gelişmiş ülkelerinde olan hastaların tedavi edilemez olma durumunu hiç yaşamadı." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Memişoğlu, Türkiye'de yaşanan dalgaların şiddetinin Avrupa'da ve dünyada yaşanandan az olmadığını, sağlık çalışanlarının insanların tedavisi için canla başla mücadele ettiğini, yoğun bakımlarda hastaların yaşadığı zorlukları topluma anlatmaya çalıştıklarını dile getirdi.