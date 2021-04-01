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Giriş Tarihi: 1.4.2021 09:15 Son Güncelleme: 1.4.2021 09:41

Son dakika: 'de yayımlandı! Sigarayı bırakana ücretsiz verilecek

AA
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakana ücretsiz verilecek

Son dakika bilgisine göre 'de yayımlanan yeni kararla sigarayı bırakma tedavisi alan hastalara güzel haber geldi. bırakma tedavisi alanlar herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığınca temin edilecek ilaçlardan ücretsiz yararlanacak. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 4736 sayılı Kanun'un birinci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair karar yürürlüğe konuldu.

Buna göre, sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar, sayıları 500 bini geçmemek şartıyla ve herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, Sağlık Bakanlığınca temin edilerek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtımı yapılacak Nikotin Replasman Preparatları ile Bupropion HCI ve Vareniklin içerikli ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri vasıtasıyla ücretsiz faydalanacak.

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Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakana ücretsiz verilecek
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