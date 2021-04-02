Çarpıcı 2021 tahmini: 400 milyon kişi doktora gidecek!

TELETIP VİDEOYA DÖNÜŞTÜ

Kovid-19'un, pek çok alanda olduğu gibi sağlık hizmetlerinde de dönüştürücü bir etkisi oldu. Video tabanlı doktor ziyaretlerini de içerisinde bulunduran dünya çapında bir "teletıp" trendi hızlı bir şekilde başladı. Küresel salgın, yalnızca bu tür ziyaretlerin önündeki yasal engellerin kaldırılmasını gerektirmekle kalmadı aynı zamanda tüketicilerin, özellikle 65 yaşın üzerindeki tüketicilerin, görüntülü arama uygulamalarını daha iyi anlamalarına ve bunlardan yararlanmalarına yardımcı oldu. Deloitte, 2021'de doktor ziyaretlerinin yüzde 5'inin sanal olarak gerçekleşeceğini öngörüyor, bu 2019'daki seviyesinin 5 katı.