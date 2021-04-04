Meme kanserinde doğru bilinen 11 yanlışa dikkat

SADECE KADINLAR DEĞİL ERKEKLER DE RİSK ALTINDA

Meme kanserinin sadece kadınlarda görüldüğüne ilişkin bilginin ise toplumdaki en büyük yanlış olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Ölmez, şu bilgileri verdi:

"Meme kanseri erkeklerde de görülür. Erkeklerdeki mortalite oranları kadınlara göre daha fazladır çünkü erkekler tarafından bilinmediğinden geç tanı alır. Sekizinci inanış ise meme kanserini önlemeyle ilişkili. Ancak meme kanserine neyin neden olduğunu tam olarak bilmediğimiz için meme kanserini tam olarak engelleyemeyiz. Fakat obezite, kötü beslenme, sigara, alkol ve inaktif yaşam tarzı riskinizi artırır, düzenli takip ve tarama riskinizi azaltır. Bir diğer yanlış inanış da 'genç kadınlar meme kanser riski için tedirgin olmasın'dır. Üzgünüz ki, metastatik meme kanser vakaları 25-39 yaş grubunda artmaktadır. Meme kanseri 40 yaşından sonra daha sık olmakla birlikte genç hastalar da risk altındadır. Onuncu doğru bilinen yanlış da ter önleyici ve deodorantların meme kanserine neden olduğu kanısıdır. Bu ürünlerin meme kanserine neden olduğuna dair bir bağlantı yoktur. Son olarak sütyen giymenin meme kanser riskini arttırdığı inancı da ilginçti. Çünkü meme kanseri ile sütyen arasında bir ilişki yoktur."