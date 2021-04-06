Coronavirüs aşısı kimlerde daha çok antikor oluşturuyor? İşte dikkat çekici sonuçlar...

Kastamonu Valiliği, Belediye Başkanlığı ve Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasının desteğiyle İl Sağlık Müdürlüğü ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından, Sinovac ilaç firması tarafından geliştirilen CoronaVac aşısının etkileri üzerine çalışma gerçekleştirildi. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvar Sorumlusu Prof. Dr. Nilay Çöplü, AA muhabirine, yaptıkları araştırmanın sonucunun yayın aşamasında olduğunu söyledi.

Koronavirüs geçiren ve geçirmeyen gruplarda aşı yapılan sağlık çalışanlarına yönelik çalışmayı hayata geçirdiklerini belirten Çöplü, "Örneklem grubumuzdan 101 kişi koronavinüs geçirmiş, 97 kişi ise geçirmemişti. Hepsi 2 doz aşı almıştı. Aşı aldıktan 2 hafta sonra grubumuzdan serum topladık. Bu kişilerin yüzde 99'unda antikor oluşmuştu. Sadece 2 kişide oluşmamıştı. Bu 2 kişi de Kovid-19 geçirmeyen kişilerdi." dedi.