Sadece 30 saniyede Covid-19'un akciğere inişini durdurabilirsiniz

'KORONAVİRÜS DÖNEMİNDE DİŞ SIKMA ARTTI'

Dr. Atilla, hastaların koronavirüs döneminde en çok diş sıkma şikayetleri ile geldiklerini de belirterek, "Koronavirüs dönemi ile birlikte en çok kliniğimize dış sıkma ve çene eklem rahatsızlığı ile geliyorlar. Bu dönemde koronavirüsün yarattığı stres ile oluşan baskı insanları diş sıkmaya yöneltti. Bu da eklem bölgesinde, kulak ön tarafından ağrı şikayetleri yaratmaya başladı. Bunun için diş hekimleri olarak çeşitli önlemler alıyoruz. Eklem sağlığı önemli bir durum, geri dönüşü olmayan bir rahatsızlık. Bunun bir an önce tedavisi yapılması lazım hatta çocuk hastalarda da eklemsel şikayetler ile gelen çok fazla hastalarımız var. Pandeminin stres durumu insanlara en çok dış sıkma ile yansımakta. Bunun tedavileri var, önemli olan ilerletmemek. Çene eklemine birçok zararları var. Eklemde yaratılan deformasyon geri dönüşü olmayan bir deformasyon olduğu için bir an önce önlemleri alınmalı. Özellikle çocuklarında gece çok fazla dış gıcırdatma gibi sesler duyanlar, kulak bölgesinde ağrı hissi olanlar varsa mutlaka kontrole gitmelerini öneririm" dedi.