Tatlı yerine meyve, sahurda kuru meyve tüketin

Salgın döneminde oruç tutarken bağışıklığı kuvvetlendiren hangi yiyecekler tüketmeliyiz? Beslenme ve Diyet Uzmanı Sabiha Keskin, sabah.com.tr okurları için anlatıyor…

Bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamini, A vitamini, E vitamini içeren sebzeler ve meyvelerden günde 5 porsiyon meyve ve sebze tüketilmesi gerekmektedir. Yani sahurda bol meyve, sebze, yeşillik; akşam yemeğinde sebze ve salataya yer verilebilir.

Yemekten sonra tatlı yerine meyve yenebilir ve sahura ilk kalkıldığında yine kuru meyve atıştırılabilir.

KİVİ VE ÇİLEK C VİTAMİNİNDEN ZENGİN

İçinde bulunduğumuz mevsimi ve Covid-19 salgınını göz önüne aldığımızda kivi ve çilek, C vitamini açısından en uygun meyveler olarak öne çıkıyor.

Yaban mersini, kuru kayısı ve hurma yine A vitamini açısından çok faydalı besinler. E vitamini açısından ise fındık, ceviz ve yağlı tohumlar tüketilmeli. Bunlar içerdikleri Omega 3, çinko ve magnezyum, E vitamini ve selenyum ile bağışıklık sistemine çok elzem olan yiyecekler.

Kuruyemişler bu nedenle ihmal edilmemeli ancak önemli olan çiğ olarak tüketilmelidir. Ölçülü bir şekilde tüketildiği sürece beslenmenin vazgeçilmezi olmalıdır.

CACIĞI KEFİRLE YAPABİLİRSİNİZ

Probiyotikleri beslenmeden eksik etmemek gerekir. Kefir ve ayran çok yararlıdır. Cacığı kefirle yapabilirsiniz bu sayede faydasını artırabilirsiniz. Salatalık ve marulla da yapılabilir, içine biraz sarımsak atıp zeytinyağı ve nane eklediğimizde antioksidan oranı artırılabilir.

Su tüketimi yine çok önemli. İftar ve sahurda yemekten önce 2'şer bardak su içmek, yemek sonrasında 1'er bardak olmak üzere en az 8 bardak su tüketimi hedeflenmelidir.

Yine bağışıklığı güçlendirmek için yeşil çay ve beyaz çay oldukça faydalı antioksidan kaynakları olarak beslenme düzeninde yer almalıdır.