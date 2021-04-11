Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Regl iken oruç tutulur mu? Oruç tutarken regl (adet) olmak orucu bozar mı?
Giriş Tarihi: 11.4.2021 17:57

iken oruç tutulur mu? Oruç tutarken regl (adet) olmak orucu bozar mı?

Regl iken oruç tutulur mu? Oruç tutarken regl adet olmak orucu bozar mı?

ayının gelmesi ile birlikte oruç tutmak için hazırlık yapan bireyler, pek çok sorunun yanıtını da merak ediyor. Bunlar arasında, iken oruç tutulur mu? Oruç tutarken regl (adet) olmak orucu bozar mı soruları da yer alıyor. Ramazan ayı süresince oruç tutmaya niyetlenen kadın gün içinde adet olursa oruçlu gibi davranması doğru olmaz. Kadınlar arasında orucu bozan durumlar ile ilgili olarak en çok sorulan sorulardan bir tanesi de oruçluyken adet olmak orucu bozar mı? Regl döneminde oruç tutulur mu oluyor. İşte Regl döneminde oruç tutmak isteyen kadınlar için tüm soruların yanıtları…

On bir ayın sultanı ayının gelmesine artık sayılı saatler kaldı. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in gelişiyle birlikte müminler namaz ibadetlerini yerine getirecek. Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucu devam ettirmesi uygun olmaz. Zira, kadınlar özel günlerinde bazı ibadetleri yerine getiremezler. Peki Oruçluyken adet olmak orucu bozar mı? döneminde oruç tutulur mu?

Regl iken oruç tutulur mu? Oruç tutarken regl adet olmak orucu bozar mı?

ORUÇLUYKEN ADET OLUNCA ORUÇ BOZULUR MU?

Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler.

Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder. İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.

Regl iken oruç tutulur mu? Oruç tutarken regl adet olmak orucu bozar mı?

KADINLAR REGL GÜNLERİNDE ORUÇ TUTABİLİRLER Mİ?

Özel günlerindeki bir kadının namaz kılması ve oruç tutması haramdır. Bu durumdaki kadının namazı ve orucu sahih olmaz. Fakihler bu konuda görüş birliği içindedirler. Âdet süresince terk edilen namazların kazâ edilmeyeceği, oruçların ise temizlendikten sonra tutulacağı hususlarında da bütün mezheplerin görüş birliği vardır.

Regl iken oruç tutulur mu? Oruç tutarken regl adet olmak orucu bozar mı?

Söz konusu icmânın (görüş birliğinin) dayanağı Hz. Peygamberin (s.a.s.) hadisleri ve sahabe uygulamasıdır. Nitekim Hz. Âişe bu konuda kendisine sorulan bir soru üzerine; Resûlullah döneminde âdet gördüklerinde tutmadıkları oruçları kaza etmekle emrolunduklarını, kılmadıkları namazları ise kaza etmekle yükümlü tutulmadıklarını söylemiştir. (Buhârî, Hayız, 20; Müslim, Hayız, 69)

ARKADAŞINA GÖNDER
Regl iken oruç tutulur mu? Oruç tutarken regl (adet) olmak orucu bozar mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA