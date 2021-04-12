Diyanet fetvasına göre regl iken oruç tutulur mu? Oruç tutarken regl (adet) olmak orucu bozar mı?

Mübarek Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruç tutmak için hazırlık yapan bireyler, pek çok sorunun yanıtını da merak ediyor. Bunlar arasında, Regl iken oruç tutulur mu? Oruç tutarken regl (adet) olmak orucu bozar mı soruları da yer alıyor. Ramazan ayı süresince oruç tutmaya niyetlenen kadın gün içinde adet olursa oruçlu gibi davranması doğru olmaz. Kadınlar arasında orucu bozan durumlar ile ilgili olarak en çok sorulan sorulardan bir tanesi de oruçluyken adet olmak orucu bozar mı? Regl döneminde oruç tutulur mu oluyor. İşte Regl döneminde oruç tutmak isteyen kadınlar için tüm soruların yanıtları…

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının gelmesine artık sayılı saatler kaldı. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in gelişiyle birlikte müminler namaz ibadetlerini yerine getirecek. Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucu devam ettirmesi uygun olmaz. Zira, kadınlar özel günlerinde bazı ibadetleri yerine getiremezler. Peki Oruçluyken adet olmak orucu bozar mı? Regl döneminde oruç tutulur mu?