Hamilelikte oruç tutarken nelere dikkat edilmelidir?

HAMİLELİKTE TÜKETİLMESİ GEREKEN BESİN GRUPLARI

Gebelikte posa içeren besinleri tüketmeye özen göstermek gerekmektedir. Günlük yeteri kadar posa alınamadığından başta kabızlık olmak üzere birçok sıkıntı ortaya çıkabilir. Gebelerin özellikle taze meyve sebze tüketimi arttırması gerekmektedir. Besinlerde çeşitlilik sağlamak oldukça önemlidir. Her öğün her besin grubundan en az 1 porsiyon tüketilmelidir. Besin grupları şu şekilde sınıflandırılabilir;

Süt grubu (süt, yoğurt, ayran gibi)

Et grubu (et, tavuk, yumurta, balık, peynir, kurubaklagiller)

Sebze ve meyve grubu

Tahıl grubu (ekmek, pilav, makarna)

Kepekli ve beyaz ekmekler yerine tam buğday ve çavdar ekmekleri tercih edilebilir. Kayısı, incir, erik gibi bağırsak hareketlerini arttıran meyveleri taze veya kuru olarak her gün tüketmekte fayda vardır. Bulgur, kepekli pirinç gibi posa içeriği yüksek besinleri haftada birkaç kez tüketmelilerdir. Gebe bir kadının kalsiyum gereksinmeleri 1200-1300 mg'dır. Gebeliğin başlangıcından itibaren günde 3-4 bardak süt ve süt ürünlerini tüketmek kalsiyum gereksinmesini karşılar.

Büyüme ve gelişmenin sağlanmasında gerekli olan en önemli minerallerden biri çinkodur. Protein yapısında olan enzimlerin üretilmesi ve fonksiyonlarını sürdürebilmesi ile üreme sisteminin sağlıklı çalışabilmesi için çinkoya gereksinim vardır. Gebelik döneminde çinko eksikliği görülürse anne karnındaki bebeğin büyüme ve gelişmesindeki risk artmaktadır. Gebelikteki çinko gereksinmesi normal bireylere göre 20mg artmaktadır. Bu nedenle zengin çinko kaynağı olan et ürünleri, su ürünleri, yumurta ve süt ürünleri yeterli ölçüde alınmalıdır.

HAMİLELİKTE ORUÇ TUTARKEN NASIL BESLENİLMELİ?

Özellikle oruç tutma döneminde uzun süre aç kalma hipoglisemiye neden olacağından birden hızlı yemek yemek hiperglisemiyi artırıp daha sonra hipoglisemiye yol açar. Aşırı tatlı yendiğinde kandaki şeker hızlıca yükselir. Pankreas aşırı çalışarak çok fazla insülin üretir. Artan insülin kandaki şekerin hücrelerin içine hızla girmesini sağlayarak kan şekerinin aniden düşmesine neden olabilir. İftardan sonra ara öğünlerde şekerli gıdalar tüketilmelidir. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar (dondurma ya da güllaç gibi) tercih edilmelidir. Bu durumda da gebelerde halsizlik, yorgunluk, üşüme, terleme gibi belirtilerin ortaya çıkmasına neden olur. Anne karnındaki bebeğin kordon sayesinde annenin kanıyla beslendiği unutulmamalıdır. Kan şekerindeki bu ani dalgalanmanın bebeğe zarar verme olasılığı çok yüksektir. Oruç tutan gebelerin özellikle aşırı tuz ve aşırı yağ miktarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Yemekleri kızartma, kavurma ve diğer ateş üstünde ( mangal gibi) pişirmek dışında fırında, haşlama, buğlama tekniği ile pişirmeleri gerekmektedir

2 kişiyim mantığıyla aşırı yemek yeme sahur ve iftar öğünlerinde şişkinlik, gaz ve reflü şikayetlerini artırır. Dolayısıyla özellikle sahur öğünlerinde gaz yapmayacak yiyecekler tüketilmelidir. Hemen yemek yendikten sonra uyunması reflüyü tetikler. Yemek yendikten en az 1.5-2 saat sonra uyunmalıdır. Sahurda çay kahve gibi kafeinli içeceklerin tüketilmesi uykusuzluğu arttırabileceği gibi çok tüketmek de gebelerde anemiye (kansızlık) sebebiyet verebilmektedir. Bu süreçteki şişkinlik şikayetlerini probiyotikler azaltabilir. Probiyotikler mide asidinden etkilenmeden bağırsaklara kadar ulaşıp burada bulunan yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlarlar. Özellikle sindirim fonksiyonlarında etkileri olan bu bakteriler şişkinlik, kabızlık gibi sindirim sorunlarını önlemek için kullanılabilir. Gebelerin sahurda ya da iftarda menülerine 1 kase probiyotik yoğurt eklemeleri bu şikayetlerini önlemede yardımcı olabilir.