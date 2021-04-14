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Giriş Tarihi: 14.4.2021 16:05

Pandemide görüntüleme merkezleri tam kapasite çalıştı

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Pandemide görüntüleme merkezleri tam kapasite çalıştı

Tüm dünyayı alarma geçiren ve kendine yeni normaller yaratan pandemi süreci, özellikle de sağlık sistemlerini yeniden domine etti. Bu süreçte hastanelerin tedavisine yönelmesiyle görüntüleme merkezleri tanı ve teşhis için belirleyici bir rol üstlendi

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19'da görüntüleme merkezlerine büyük iş düştüğünü söyleyen Dr. Serdar Mutlu; "Pandemi süreci ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada sağlık kurumları ve sağlık çalışanları açısından olağanüstü bir dönem yaşamamıza neden oldu. Tüm sağlık çalışanları bilir ki, sağlık hizmeti söz konusu olduğunda herhangi bir bahane aranamaz. Bu nedenle yükümüz bu dönemde oldukça arttı. Özellikle orta ve büyük ölçekli hastanelerin Covid 19 tedavilerine odaklandığı dönemde, görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar ise hastaların devam eden tedavilerine ilişkin görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerinin aksamaması adına çok yoğun bir çalışma sürecine girdi. Hastaların tedavilerinin, kontrollerinin, tetkiklerinin zamanında yapılabilmesi için tüm sağlık çalışanlarımız durmaksızın ve yorulmadan çalışmaktadır" dedi.

EN ÇOK KANSER TANISI OLAN HASTALAR KULLANDI

Pandemi süreci nedeniyle insanların zorunluluk olmadıkça sağlık hizmeti kullanmayı düşünmediklerini söyleyen Dr. Serdar Mutlu; "Bunun doğal sonucu olarak erken teşhis edilmesi gereken birçok hastalığın tanısı maalesef gecikti. Özellikle kadınlarımız için rutin mamografi kontrol tarihlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirten uyarıları sıklıkla yaptık. Özellikle kanser tanısı almış veya tedavi gören hastalarımızın kontrolü, hekimler tarafından takip edilen hastaların rutin kontrol tetkikleri bu dönemde artış göstermeye başladı" dedi.

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Pandemide görüntüleme merkezleri tam kapasite çalıştı
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