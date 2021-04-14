Pandemide görüntüleme merkezleri tam kapasite çalıştı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19'da görüntüleme merkezlerine büyük iş düştüğünü söyleyen Dr. Serdar Mutlu; "Pandemi süreci ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada sağlık kurumları ve sağlık çalışanları açısından olağanüstü bir dönem yaşamamıza neden oldu. Tüm sağlık çalışanları bilir ki, sağlık hizmeti söz konusu olduğunda herhangi bir bahane aranamaz. Bu nedenle yükümüz bu dönemde oldukça arttı. Özellikle orta ve büyük ölçekli hastanelerin Covid 19 tedavilerine odaklandığı dönemde, görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar ise hastaların devam eden tedavilerine ilişkin görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerinin aksamaması adına çok yoğun bir çalışma sürecine girdi. Hastaların tedavilerinin, kontrollerinin, tetkiklerinin zamanında yapılabilmesi için tüm sağlık çalışanlarımız durmaksızın ve yorulmadan çalışmaktadır" dedi.

EN ÇOK KANSER TANISI OLAN HASTALAR KULLANDI

Pandemi süreci nedeniyle insanların zorunluluk olmadıkça sağlık hizmeti kullanmayı düşünmediklerini söyleyen Dr. Serdar Mutlu; "Bunun doğal sonucu olarak erken teşhis edilmesi gereken birçok hastalığın tanısı maalesef gecikti. Özellikle kadınlarımız için rutin mamografi kontrol tarihlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirten uyarıları sıklıkla yaptık. Özellikle kanser tanısı almış veya tedavi gören hastalarımızın kontrolü, hekimler tarafından takip edilen hastaların rutin kontrol tetkikleri bu dönemde artış göstermeye başladı" dedi.