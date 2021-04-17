İzmir'de vaka sayıları düştü mü? Vali açıkladı...

SIKI DENETİM UYGULANMAYA DEVAM EDİYOR

Şehir içi trafiğin seyrelmiş durumda olduğunu kaydeden Vali Köşger, "Şu ana kadar yapılan kontrollerde de burada yapılan denetimlerde de vatandaşlarımızın kural dışı seyahat etmediğini görüyoruz. 'Dinamik denetim' dediğimiz yöntemde, ekonomik hayatı tamamen durdurmak gibi bir şey söz konusu değil. Ekonomik faaliyetler devam ediyor, üretim devam ediyor. Bu seyahat eden araçların birçoğu da üretim ile ilgili, dinamik faaliyetlerle ilgili seyahat eden vatandaşlarımız. İnsanlık hali çeşitli durumlarda söz konusu. Bazıları hekim, onlar seyahat ediyorlar. Bazıları çocuklarını hastaneye götürüyor. Dolayısıyla oldukça sıkı denetim uygulanmaya devam ediyor. Örneğin; kısıtlamada polis bölgesinde 800 araca, jandarma bölgesinde de 200'ü aşkın araca cezai işlem uygulandı. Bu konuda da herhangi bir esneme yok. Vatandaşlar eğer kurala uymuyorlarsa gerekli cezalar da tatbik ediliyor. Uygulamalar, kontroller devam edecek. Bu 15 günlük süre gözlemlenerek, eğer bu rakamlar aşağı doğru düşmezse Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi daha da sert tedbirler gelme ihtimali var" diye konuştu.