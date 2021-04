"Pandemi döneminde çocuklarda davranış bozuklukları oluşmaya başladı"

Uzman Pedagog İshak Orhan, pandemi döneminde özellikle ergenlik öncesi çocuklarda yoğun bir stresin olduğunu, çocuklarda bu nedenle tırnak yeme, parmak etlerini yolma, kaş ve saç koparma, alt ıslatma gibi problemlerin sıklıkla görüldüğünü söyledi. Pedagog Orhan, anne ve babalara bu dönemde çok iş düştüğünü de belirterek, 'Anne-babalar birbirleri ile uyumlu olması lazım. Bu dönemdeki en büyük sıkıntı anne-babanın birbirleri ile zıtlaşması oluyor' diye konuştu.



Uzman Pedagog İshak Orhan, pandemi nedeniyle okulların kapalı olması, evlerde uzun süre vakit geçirmeleri nedeniyle çocuklarda bazı istenmeyen davranışların oluştuğunu söyledi. Velilerin bile çocuklarındaki bu farklılıklara şaşırdığına dikkat çeken Orhan, "Bazı veliler benimle görüştüklerinde çocuklarının bu pandemi döneminde hiç aklına getirmedikleri davranışlar yaptıklarını söylüyorlar. Hatta bazılarının EBA'daki canlı yayın sırasında üzerlerini çıkarıp öyle yayına katıldıklarını söylüyor. Bu süreçte anne ve babaların sabırlı ve kararlı olması lazım. Böyle olursa bu işin üstesinden gelebiliriz. Bazı anne ve babalar maalesef çocuklarını bu süreçte daha çok sıkıyorlar. Çocuklarına yetemiyorlar. Böyle olunca da çocuklar ders çalışmıyor anne ve babaya karşı hınç besliyorlar. Maalesef bir kısır döngü içerisine girilmiş oldu" dedi.



'ÇOCUKLARDA İSTENMEYEN DAVRANIŞLAR OLUYOR'



Bu dönemde yoğun stres nedeniyle çocuklarda istenmeyen davranışların oluştuğuna dikkat çeken Orhan, "Çocuklar bu dönemde tırnak yemeye, parmak etlerini yolmaya, alt ıslatmaya başladı. Özellikle okul hayatını yeni başlamış çocuklar okula gidip okuma yazmayı istediği gibi öğrenemedi. Bu süreçte anne ve babalarda panik yapınca çocukta panik yapmaya başladı. O okudu ben okuyamadım havasına girmeye başlıyor çocuk. Bu sıkıntıyla birlikte kaşlarını, saçlarını yolan çocuklar görmeye başladık. Bunları nedeni de baskıdır. Çocuklar üzerinde baskı hissediyor. Çocuklar bu dönemde daha çok bilgisayar ve telefonla oynamaya, bu nedenle de çocukların beyinlerindeki enzimler, vitaminler eksilmeye başladı. Dersleri algılamamaya başlıyorlar" diye konuştu.



'SON DÖNEMDE GECE TERÖRLERİ DE ARTTI'



Çocukların özellikle bu dönemde mümkün olduğunca bilgisayar ve cep telefonundan uzak tutulması gerektiğini de ifade eden Orhan, 'Son dönemde çocuklarda gece terörleri başladı. En büyük korkular oluşmaya başladı. Karanlıkta yatamıyorlar. Tuvalete gitmeye bile korkuyorlar. Çok televizyon izliyorlar ve izlediklerinden çocuklar etkileniyor. Anne ve babasının yanında yatan 10 yaşında çocuklar var. Çocuklar bilgisayar ve cep telefonunu çok kullandığı için bu dönemde korku filmler, korku üzerine kurulmuş oyunlar gibi şeyler izliyorlar. Bunlarda bu hareketleri tetikliyor. Maalesef giderilmesi de çok zor oluyor. Özellikle ergenlik öncesi dönemdeki çocuklarda bunlar var. Ergenlik çağındaki çocuklarda da sapık cinsel ilişkilere yönelmeler var. Porno içerikli yayınları çok izliyorlar. Bunlar çok tehlikeli bir yola doğru gidiyor. İlerisi için de çocuklar adına çok tehlikeli bir sorun gibi duruyor. Takip edilmeyen çocuklar her an her şeyi yapabiliyor" ifadelerini kullandı.



'ÇOCUKLARA EVDE SPOR YAPTIRABİLİRLER'



Ailelerin evlerinde çocukları ile sosyal aktiviteler yaptırabileceğini de ifade eden İshak Orhan, "Aileler çocuklarına evlerinde spor yaptırabilirler. Zeka geliştirici oyunlar oynatılabilir, resim yaptırabilir, müzikle uğraştırılabilir. Aileler bunlara çok dikkat etmeli. Bu süreci verimli geçirenler ileride çok kazançlı çıkacaklardır. Bu süreci iyi geçirmek içinde anne babanın birbirleri ile uyumlu olması lazım. Bu süreçteki en büyük sıkıntı anne ve babaların birbiri ile zıtlaşması oluyor" dedi.