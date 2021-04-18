Uzman doktor açıkladı! Hastalığı geçirenler aşılanmalı mı?

'HASTALIĞI GEÇİRENLERDE AŞILANMALI'

'Hastalığı geçirenleri aşılayalım mı aşılamayalım mı' diye çok soru işareti olduğunu hatırlatan Dr. Taşkınoğlu, "Şu an biz aşılamamayı tercih ediyoruz, 6 ay gibi bir süreyi bekliyoruz ama yapılan çalışmalar aslında hastalığı geçiren kişilerin aşılanmasının onları daha iyi koruduğunu ve varyantlara karşı da koruyabileceğini gösteriyor. Hastalanmış kişilere mRNA aşısı yapıldığında daha fazla antikor geliştiği gözlenmiş ve tek dozun da yettiği gözlenmiş. O yüzden onları korumak için yeni varyantlardan da korkuyorsak tek doz da olsa aşılama gerektiğini düşünüyorum. Bu çalışmaların hepsi Biontech, mRNA aşıları ile yapılmış çalışmalar. Sinovac için de aynı şey geçerlidir diye düşünüyorum. O yüzden hastalığı geçirmiş olsa bile insanların aşılanması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.