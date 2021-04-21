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Haberler Sağlık Haberleri Pfizer-BionTech mi, Sinovac mı? Sinovac aşısı ve BionTech aşısı karşılaştırması ve arasındaki farklar
Giriş Tarihi: 21.4.2021 19:31

- mi, mı? ve BionTech aşısı karşılaştırması ve arasındaki farklar

Pfizer-BionTech mi, Sinovac mı? Sinovac aşısı ve BionTech aşısı karşılaştırması ve arasındaki farklar

üretme yarışı tüm dünyada devam ederken, ve Sinopharm'ın aşılarının yurtdışına satışının başlamasıyla bu iki 'li şirket büyük adımlar atan aşı şirketleri arasında yerini aldı. 'de de ilk olarak Çin menşeili vurulmaya başladı. Sonrasında, Çin'den tedarikin gecikmesi nedeniyle alternatif olarak aşısı da sipariş edildi. Halihazırda 55 yaş üstü için iki farklı aşı seçeneği sunuluyor: Sinovac ve Biontech. Peki, iki aşı arasındaki fark nedir, hangisini olmalı, mı Sinovac mı? İşte, iki aşının karşılaştırması...

ve aşı uygulaması 'de devam ediyor. Bu nedenle de hangi aşıyı seçeceği konusunda vatandaşların aklında soru işlaretleri oluşabiliyor. Aşılama yapanlar (devletler) için kağıt üzerinde Sinovac'ın temel avantajlarından biri, şempanzelerde soğuk algınlığına neden olan genetik olarak tasarlanmış bir virüsten yapılan Oxford aşısı gibi standart bir buzdolabında 2-8 santigrat derecede saklanabilmesidir. Aşıyı olanlar için avantaj olarak değerlendirilebilecek yönü ise, geleneksel inaktif aşı olması ve geliştirilirken, yıllardır kullanılan yöntemlerin kullanılmasıdır.

Pfizer-BionTech mi, Sinovac mı? Sinovac aşısı ve BionTech aşısı karşılaştırması ve arasındaki farklar

- aşısı ise, mesajcı RNA (mRNA) teknolojisini kullanır. mRNA aşıları, hücrelerimize vücudumuzda bir bağışıklık tepkisini tetikleyen bir protein üretmeyi öğretir. Bu, vücudumuza zayıflatılmış veya inaktive edilmiş bir mikrop yerleştiren geleneksel aşılardan farklıdır.

Pfizer-BionTech mi, Sinovac mı? Sinovac aşısı ve BionTech aşısı karşılaştırması ve arasındaki farklar

Depolama: -'in COVID-19 aşılarının eksi 70 santigrat derecede tutulması gerekiyor, bu da özellikle gelişmemiş ülkeler için lojistik zorluklara neden oluyor.

Pfizer-BionTech mi, Sinovac mı? Sinovac aşısı ve BionTech aşısı karşılaştırması ve arasındaki farklar

Sinovac aşısı nasıl çalışır?

Pekin merkezli biyofarmasötik şirketi , inaktive edilmiş bir aşı olan CoronaVac'ı geliştirdi ve ülkelere satışa başladı.

Ciddi bir hastalık tepkisi riski olmadan vücudun bağışıklık sistemini virüse maruz bırakmak için öldürülmüş viral partikülleri kullanarak çalışır.

Pfizer-BionTech mi, Sinovac mı? Sinovac aşısı ve BionTech aşısı karşılaştırması ve arasındaki farklar

Karşılaştırıldığında, Batı'da geliştirilen Moderna ve aşıları mRNA aşılarıdır. Bu, koronavirüsün genetik kodunun bir kısmının vücuda enjekte edildiği ve vücudun viral proteinler üretmeye başlamasını tetiklediği, ancak bağışıklık sistemini saldırmak için eğitmek için yeterli olan tüm virüsü tetiklemediği anlamına gelir.

Pfizer-BionTech mi, Sinovac mı? Sinovac aşısı ve BionTech aşısı karşılaştırması ve arasındaki farklar

Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden Doç. Dr. Luo Dahai verdiği demeçte, "CoronaVac, kuduz gibi birçok iyi bilinen aşıda başarıyla kullanılan daha geleneksel bir aşı yöntemidir" dedi.

Prof Luo, "mRNA aşıları yeni bir aşı türüdür ve [şu anda] popülasyonda kullanılmakta olan başarılı bir örnek (buna benzer başka bir aşı) yoktur," diye ekledi.

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Pfizer-BionTech mi, Sinovac mı? Sinovac aşısı ve BionTech aşısı karşılaştırması ve arasındaki farklar
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