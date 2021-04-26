Önce kanseri yendi, sonra organ nakli oldu! 25 yıllık eşi böbreğini verdi

Pendik'te yaşayan 25 yıllık evli olan Sibel Türkoğlu (46), 23 yaşında kemoterapi tedavisi gördü. Hem var olan böbrek hastalığının ilerlemesi, hem de kemoterapi sebebi ile böbrek yetmezliği gelişince hemodiyalize başladı. 4 sene diyalize girdikten sonra nakil için başvurdu ve eşi Tolga Türkoğlu'ndan (47) yapılan böbrek nakli başarılı bir şekilde sonuçlandı.

13-14 YAŞLARINDA BELİRTİSİNİ VERDİ



Ameliyattan sonra duygularını dile getiren Sibel Türkoğlu "İlk belirtilerimi 13-14 yaşlarımda yapılan böbrek biyopsisi ile aldım. Süregelen kronik rahatsızlığım vardı. Bu hastalık devam etti. Biyopsi oldum, tanı kondu, tedavisi olan hastalık değildi. Sonunda nakil olacağını biliyordum. 2015 yılında bağırsak ameliyatım oldu. Kemoterapi ilacı kullandığım için böbreklerim bu sürede yoruldu, süreç hızlı ilerdi" şeklinde konuştu.

HİÇBİR ZAMAN OLUMSUZ DÜŞÜNMEDİM



Yapılan test ve tetkikler sonucunda Sibel Türkoğlu'nun hastaneye yatışı yapıldı. Covid tedbirleri kapsamında alınan önlemlerden dolayı testinin sonuçları beklendi. Başarılı bir ameliyat süresi geçiren Sibel Türkoğlu; "Hiçbir zaman olumsuz düşünmedim, bu hastalığı da grip gibi görmeye çalıştım. Diyaliz alırken de, diyalizden eve evden diyalize bu süreci yansıtmadık. Ameliyat olacağımda çevremdeki herkes 'Nasıl olacaksın?' diye sordular. Kimse olumlu bakmadı. Çocukluğumdan beri doktorlardan korkan biri olmadım. Hep olumlu bakmak lazım. Bu iyileşme süresinde yüzde 50 kısmın da motivasyon olduğuna inanıyorum. Bağırsak ameliyatı olmuştum. O dönemde bile çevremdeki herkesi ben sakinleştirmiştim. Her zaman hastalık benden korksun dedim'. Aileden kimseden örnek alınmadı. Çünkü eşim buna müsaade etmeden kendi böbreğini verebileceğini söyledi. Benim için çok duygusal bir süreçti. Eşime çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Doktorlarım; Alp Gürkan, Osman Şahin ve Taner Kıvılcım'a da çok teşekkür ederim'' dedi.

KAPALI YÖNTEM İLE YAPILAN NAKİL OPERASYONU BAŞARILI İLE SONUÇLANDI



Genel Cerrahi Uzmanı ve Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alp Gürkan, "Sibel böbrek biyopsisi ile Membranoproliferatif Glomerulonefrit (MPGN) tanısı almış. Hem var olan böbrek hastalığının ilerlemesi, hem de kemoterapi sebebiyle böbrek yetmezliği gelişince hemodiyalize başlamış. Bir süre diyalize girdikten sonra böbrek nakli için hastanemize müracaat eden hastamızın kendisi ve verici olan eşi ile tüm tetkik ve hazırlıklar tamamlanarak 24 Mart tarihinde böbrek nakli gerçekleştirildi. Kapalı yöntem ile yapılan verici ameliyatı ve alıcının nakil operasyonu başarı ile sonuçlandı. Başarı ile gerçekleşen böbrek naklinin ardından verici olan eşi Tolga 3. gün, alıcı olan hastamız Sibel Hanım ise 1. haftanın sonunda sağlıkla evlerine taburcu edilmiştir" açıklamasında bulundu.