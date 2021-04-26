Ramazanı migren ağrısı yaşamadan geçirmek doğru gıdalarla mümkün

Alıcı, oruçtan kaynaklanan baş ağrısı ve migreni önlemek için kafein tüketiminin oruç öncesi aşamalı olarak azaltılması gerektiğine dikkati çekti.

Alıcı, ramazanı migrensiz geçirmeye yönelik olarak şu tavsiyelerde bulundu:

"Özellikle çok sık kafeinli yiyecek ve içecekleri tüketenler, 16 saatten daha uzun süre yiyecek ve içecek tüketememe ile çekilme sendromuna yakalanabilir. Bu durum ise baş ağrısı ve migreni tetikleyebilir. Çekilme sendromunu yaşamamak için oruç öncesi günlük miktarı azaltıp sabit bir kan düzeyi sağlayacak şekilde az olarak akşamdan sahur vaktine kadar bu miktarı almalıdırlar."

Migren hastalarının ramazanda iftar ve sahur arasındaki süreçteki doğru yiyecek ve içecek tercihlerinin ağrıyı engelleyeceğini belirten Alıcı, "Kronik migren hastalarına migren botoksunun yanı sıra radyofrekans tedavileri de etkili çözüm sunuyor." ifadesini kullandı.

KADINLAR YÜZDE 43 RİSK ALTINDA

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'inin migren hastası olduğu belirten Alıcı, "Yaşam boyu risk ise kadınlar için yüzde 43, erkekler için yüzde 18'dir. Kronik migren oranı ise toplumda yüzde 1,4 ila 2,2 oranındadır. Migrende stres, mental gerginlik, uykusuzluk, açlık, yorgunluk ve gürültü en sık rastlanan tetikleyici faktörlerdir. Hipoglisemi ve kafein yoksunluğunda migren sebepleri arasında bulunuyor." ifadesini kullandı.