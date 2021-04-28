Çocuklarda rota virüsüne karşı aşı uyarısı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Çalışkan, rota virüsü enfeksiyonu, belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi verdi. Rota virüsünün tüm dünyada her yıl milyonlarca çocuğu etkileyen bir virüs olduğunu belirten Uzm. Dr. Burcu Çalışkan, "Rota virüsü enfeksiyonu tüm dünya da 4-5 yaş altı çocukları etkileyen önemli bir ishale neden olan bir virüstür. İshal, kusma ve sıvı kaybına bağlı olarak oluşan dehidratasyon bulgularıdır. Birçok çocukta tedavi edilmediği takdirde ölüme bile neden olabilmektedir. Tedavisindeki amaç kaybolan sıvının yerine konulmasıdır. İshal ve kusmaya bağlı olarak çocukta oluşan sıvı kaybını yerine koyulduğu zaman kendini toparlayabilmektedir.

En basit tedavi şekli aşıdır. 2 tip rota virüsü aşısı vardır. Bir tanesi 3 doz şeklinde diğeri ise 2 doz şeklinde uygulanmaktadır. Bunları çocuğun yaş grubuna göre planlamasını yapmaktayız. Rota virüsü enfeksiyonu kolay tedavi edilebilen fakat tedavi edilmediği takdirde de farklı sağlık sorunlarına hatta vefatlara bile neden olmaktadır. Tüm dünyada ortalama 500 bin çocuk rota virüsü nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Aşı gibi kolay korunma yöntemi varken de çocuklarımızı lütfen rota virüsü enfeksiyonuna karşı koruyalım" diye konuştu.