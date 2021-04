Hindistan varyantı yeni bir dalgaya sebep olur mu? Mutasyon yayılırsa kapanma süresi uzar mı?

17 GÜNLÜK KAPANMANIN NEDENİ HİNDİSTAN VARYANTI MI?

Prof. Dr. Sinem Akçalı, "Mart ayından beri ülkemizdeki vaka sayısında artış var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan 5 kişide görülen Hint varyantı endişe yarattı ancak şu an bu vakalar çok yeni. Şu an Türkiye'de yaygın olan İngiltere varyantı, 'Endişe verici varyantlar' arasında yer alıyor. İngiltere varyantı yayıldı. Varyantların yayılması çok endişe verici çünkü virüsler yayılırken farklı mutasyonlara uğruyorlar. Her geçen gün yeni bir mutasyon duymamızın nedeni bu. 17 günlük kapanmanın en önemli sebebi yeni varyantları engellemek. Hasta olanlar, virüsü taşıyanlar ve sağlıklı kişiler. Herkesin evinde oturarak virüsü yayması engellenecek. Virüsü bu şekilde yok edebiliriz." dedi.