Hindistan varyantı yeni bir dalgayı tetikler mi? Uzman isim S bölgesine dikkat çekerek uyardı!

HİNT VARYANTI DAĞILIM GÖSTERİRSE NE OLACAK?

"Hindistan'da bu mutant Ekim 2020'de saptandı. Ekim ayının başından Şubat ayının sonuna kadar Hindistan'da bu varyantla ilgili yoğun bir vaka bildirimi olmadı. Şubat ayından sonra ise hızlı bir dağılım gösterdi. Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde saptanan pozitif vakaların %60'ının Hint varyantı olduğu belirtildi." diyen Prof. Dr. Sinem Akçalı, sözlerine şöyle devam etti; "Hindistan geneline bakıldığında ise vakaların %20'sinin bu varyant olduğu biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü, Güney Afrika, Brezilya Varyantı, İngiltere Varyantı'nı 'Endişe Uyandıran Varyantlar' olarak sınıflandırırken Hindistan varyantını 'İzlenmesi gereken mutasyon' olarak saptadı. Endişe uyandıran varyantlar daha bulaşıcı, daha ölümcül ve aşıya karşı dirençli olmasıyla biliniyor. Hindistan varyantının endişe verici varyantlar arasına alınmamasının nedeni Hindistan'dan gelen verilerin kısıtlı olması. Hindistan'daki halk sağlığı çalışmaları, hastaları izleme ve analiz etmedeki istatistik veriler çok kısıtlı. İngiltere varyantında 384 binden fazla sayıda çalışma yapılırken Hindistan'da yapılan çalışma sayısı 1200'lerde. Bu nedenle şu an için çok endişe verici bir durum olduğunu söylemek mümkün değil."

"HİNDİSTAN'DAKİ AĞIR TABLONUN BİRÇOK SEBEBİ VAR"

Prof. Dr. Sinem Akçalı, "Hindistan'daki bilim insanları; Hindistan'da Covaxin ve Covishield olmak üzere iki farklı aşı uygulandığını belirtti. Covaxin inaktif aşı, Covishield ise viral vektör aşısıdır. Yapılan çalışmalarda her iki aşıyla aşılanmış kişilerden alınan serumlar incelendi. Alınan serumlarda, yeni varyantın virüsü nötralize edip etmediğine bakıldı. (Nötralizasyon: Virüsün hücre içine girip hastalığın oluşmasını engellemesi) Sonuç olarak, Hindistan'daki aşıların bu varyanta karşı etkili olabileceği ve aşı olup hastalığa yakalananların da hafif geçireceği belirtildi." dedi.