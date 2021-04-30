Hindistan varyantı yeni bir dalgayı tetikler mi? Uzman isim S bölgesine dikkat çekerek uyardı!

Prof. Dr. Sinem Akçalı, "Virüslerde iyi yönde ve kötü yönde mutasyonlar görüyoruz. İyi yönde mutasyonlar, insanların yararına olan ve virüsün etkisini yitirmesini sağlayan mutasyonlardır. Kötü yöndeki mutasyonlar ise virüse; hızlı bulaş, aşılara ve tedavide kullanılan ilaçlara direnç, hastalık yapıcılık gibi özellikler sağlayan mutasyonlardır. Varyantlar genel anlamıyla farklı mutasyonlar kombinasyonu içeren ve bağımsız olarak ortaya çıkan virüsün farklı bir formudur." dedi.
'ÇİFT MUTANT' TANIMLAMASI DOĞRU DEĞİL
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinem Akçalı, "Hint varyantı için kullanılan 'çift mutant' tanımlaması doğru değil. Hint varyantında, virüsün spike proteini dediğimiz s bölgesinde üç farklı mutasyon bulunur. Virüs toplam 13 mutasyona sahip ancak bizim için önemli olan üç tanesidir. Virüs hücrelere girerken s proteinini kullandığı için bu bölgedeki mutasyonlar bizim için daha önemli. Burada üç farklı mutasyon var. Hint varyantı, İngiltere California mutasyonunda olan varyantlarını içeriyor bunun dışında da farklı bir mutasyonu daha var." dedi.
HİNT VARYANTI DAĞILIM GÖSTERİRSE NE OLACAK?
"Hindistan'da bu mutant Ekim 2020'de saptandı. Ekim ayının başından Şubat ayının sonuna kadar Hindistan'da bu varyantla ilgili yoğun bir vaka bildirimi olmadı. Şubat ayından sonra ise hızlı bir dağılım gösterdi. Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde saptanan pozitif vakaların %60'ının Hint varyantı olduğu belirtildi." diyen Prof. Dr. Sinem Akçalı, sözlerine şöyle devam etti; "Hindistan geneline bakıldığında ise vakaların %20'sinin bu varyant olduğu biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü, Güney Afrika, Brezilya Varyantı, İngiltere Varyantı'nı 'Endişe Uyandıran Varyantlar' olarak sınıflandırırken Hindistan varyantını 'İzlenmesi gereken mutasyon' olarak saptadı. Endişe uyandıran varyantlar daha bulaşıcı, daha ölümcül ve aşıya karşı dirençli olmasıyla biliniyor. Hindistan varyantının endişe verici varyantlar arasına alınmamasının nedeni Hindistan'dan gelen verilerin kısıtlı olması. Hindistan'daki halk sağlığı çalışmaları, hastaları izleme ve analiz etmedeki istatistik veriler çok kısıtlı. İngiltere varyantında 384 binden fazla sayıda çalışma yapılırken Hindistan'da yapılan çalışma sayısı 1200'lerde. Bu nedenle şu an için çok endişe verici bir durum olduğunu söylemek mümkün değil."
"HİNDİSTAN'DAKİ AĞIR TABLONUN BİRÇOK SEBEBİ VAR"
Prof. Dr. Sinem Akçalı, "Hindistan'daki bilim insanları; Hindistan'da Covaxin ve Covishield olmak üzere iki farklı aşı uygulandığını belirtti. Covaxin inaktif aşı, Covishield ise viral vektör aşısıdır. Yapılan çalışmalarda her iki aşıyla aşılanmış kişilerden alınan serumlar incelendi. Alınan serumlarda, yeni varyantın virüsü nötralize edip etmediğine bakıldı. (Nötralizasyon: Virüsün hücre içine girip hastalığın oluşmasını engellemesi) Sonuç olarak, Hindistan'daki aşıların bu varyanta karşı etkili olabileceği ve aşı olup hastalığa yakalananların da hafif geçireceği belirtildi." dedi.
KORKUNÇ TABLONUN SEBEBİ MUTASYON MU TOPLU ETKİNLİKLER Mİ?
Hindistan'daki vaka sayılarının tek sebebinin mutasyonlar olmadığını belirten Prof. Dr. Sinem Akçalı, şöyle konuştu; "Hindistan'daki vaka artışı ve hastalığın ilerlemesi tamamen bu varyanta bağlı değil. Hastalığın artış gösterdiği 11 eyalete bakıldığında toplu etkinliklerin yapıldığı ve mesafe kurallarının uygulanmadığını görüyoruz. Hindistan genelinde Hint varyantının görülme oranının %20 olduğunu düşünürsek bunun sebebinin mutantın etkisi mi yoksa kalabalığın etkisi mi olduğunu görmüş oluruz. Hindistan'daki ağır tablonun birçok sebebi var. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymama, toplu etkinlikler, nüfus kalabalığı gibi birçok faktör var. Şu an bu konudaki araştırmalar devam ediyor."
17 GÜNLÜK KAPANMANIN NEDENİ HİNDİSTAN VARYANTI MI?
Prof. Dr. Sinem Akçalı, "Mart ayından beri ülkemizdeki vaka sayısında artış var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan 5 kişide görülen Hint varyantı endişe yarattı ancak şu an bu vakalar çok yeni. Şu an Türkiye'de yaygın olan İngiltere varyantı, 'Endişe verici varyantlar' arasında yer alıyor. İngiltere varyantı yayıldı. Varyantların yayılması çok endişe verici çünkü virüsler yayılırken farklı mutasyonlara uğruyorlar. Her geçen gün yeni bir mutasyon duymamızın nedeni bu. 17 günlük kapanmanın en önemli sebebi yeni varyantları engellemek. Hasta olanlar, virüsü taşıyanlar ve sağlıklı kişiler. Herkesin evinde oturarak virüsü yayması engellenecek. Virüsü bu şekilde yok edebiliriz." dedi.
HİNDİSTAN VARYANTI YENİ BİR DALGAYA SEBEP OLUR MU?
Prof. Dr. Sinem Akçalı, "Şu an için aşıdan kaçtığı kesin olarak gösterilmiş varyant; Güney Afrika Varyantı. Diğer varyantlar üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Aşı çalışmalarının sonuçları yeni yeni ortaya çıkıyor. İlk verilere göre, Güney Afrika dışındaki varyantların etkisi eldeki aşılarla azaltıldığını gösteriyor. Aşı olmuş kişiler şu an için hastalığa yakalansa bile soğuk algınlığı şeklinde geçiriyor. Eğer 17 günlük sürede kurallara dikkat etmezsek ve virüsün yayılması devam ederse yaz aylarındaki normalleşme planlarını etkileyebilir." diye konuştu.