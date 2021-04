"Tartıda azalma görmek için kaslarınızdan olmayın"

Oruç tutulan günlerde süt ve süt ürünleri tüketiminin de azaldığını ifade eden Akgül, "Bu ürünlerin yetersiz tüketimi kemik ve diş sağlığını, kalbi, kas fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. Günlük kalsiyum tüketiminize dikkat edin. Her gün 2-3 porsiyon süt ve süt ürünü tüketin. Bağırsak floranızı korumak, sindirim sisteminizi rahatlatmak ve bağışıklığınızı desteklemek için probiyotiklerce zenginleştirilmiş süt ürünleri tüketebilirsiniz" dedi.

Demir içeren gıdaların yetersiz tüketiminin kansızlık riskini artırdığına değinen Pakize Gizem Akgül, bu riski ortadan kaldırmak için et, yumurta, süt ürünleri, kavrulmamış yağlı tohum, doğal kurutulmuş kuru meyve ve kuru baklagil tüketilmesini önerdi. "Demir emilimini artırmak için bu ürünlerin C vitamini içeren besinlerle birlikte alınması gerekiyor" diyen Akgül, yemeklerin yanına taze limon, biber ya da koyu yeşil yapraklarla zenginleştirilmiş salata eklemeyi de önerdi.

KAS YORGUNLUĞUNU ÖNLEYECEK BESİN ÖNERİLERİ

İftar sonrası kas kuvvetini artıracak kısa egzersizlere yönelmek gerektiğini vurgulayan Pakize Gizem Akgül, şöyle devam etti:

"Kas yorgunluklarını önlemek için beslenmenize potasyumdan zengin, yeşil yapraklı sebzeleri, muzu, kuru baklagiller ve yağlı tohumları ekleyin. Uzun süreli açlık sonrası iftarda bir anda fazla yemek tüketimi ciddi sindirim problemlerine neden olabilir. Şişkinlik, karın dolgunluğu gibi sinirim şikayetlerini önlemek için hafif bir çorba ile başlayıp 10-15 dakika ara verdikten sonra besinleri iyi çiğnemeye dikkat edin. İftar ve sahur arasında posa tüketiminin azalması ve yetersiz su tüketimi; yorgunluk hissi, halsizlik, tansiyon düşmesi, hazımsızlık ve mide rahatsızlıklarına neden oluyor. İftar ve sahur arasında 10-12 bardak su içilmeli. Aşırı kahve ve çay tüketiminden de kaçınılmalı. Sindirimi rahatlatmak için iftar sonrası rezene, anason ve melisa çayları tercih edilebilir."