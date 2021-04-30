Yüksek karbonhidrat ağırlıklı beslenme dişleri çürütür

Ortodonti Uzmanı Uzm. Dt. Ezgi Çakır, Ramazan ayı boyunca ağız bakımında nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlattı…

Ramazan Ayı'nın ılık ilkbahar dönemine denk gelmesi nedeniyle, gün içerisinde uzun saatler aç ve susuz kalınmaktadır. Buna bağlı olarak, ağız kuruluğu ve dikkat edilmezse çürük oluşumunda artışlar olabilmektedir. Eğer daha öncesinde de çürük ve diş taşı varsa, açlık ile birleşince ağız kokusunu şiddetlendirmektedir. Ağız kokusundan kaçınmak için, Ramazan ayı'na girmeden, diş hekiminize muayene olup, diş taşı temizliğinizi ve çürük tedavilerinizi yaptırmalısınız.

DİŞ İPİ KULLANIN

Çürük oluşumundaki en büyük iki etkenden birisi etkin bir fırçalama yapılmaması diğeri ise, yüksek karbonhidrat ağırlıklı beslenmektir. Sahur ve iftar yemeklerinde ağır karbonhidrat tüketiminden kaçınılması, hem genel sağlığımız hem de ağız sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Akşam tüketilen şeker düzeyi yüksek yiyecekler, gün içerisinde uzun süre diş yüzeyinde kalıp zararlı etki gösterecektir. Fırçalamadan yatılırsa, ağızda kalan gıdalarda üremeye başlayan bakteriler aynı zamanda ağız kokusuna yol açar. Bu gibi durumların önüne geçebilmek için, sahur ve iftardan sonra özenli bir ağız bakımı yapmak gerekmektedir. Özellikle sahurdan sonra, diş fırçalamayı ihmal etmemeliyiz. Sadece, diş fırçalamak çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Diş ipi ile arayüz temizliği yapılmalı, aynı zamanda dil temizliğine de özen gösterilmelidir.

ASİTLİ İÇECEKLERDEN UZAK DURUN!

Ağız kokusu, oruç sırasında vücutta dehidratasyona (su kaybı) bağlı olarak da meydana gelmektedir. Oruç tutmak midemizdeki asit seviyesini artırdığından, ağızda kötü bir tat ya da koku oluşmasına sebep olabilir. Bu durumu hafifletmek için, iftarda ve sahurda bol bol su içmeli, çürüğe ve ağız kuruluğına sebep olan asitli ve kafeinli içeceklerden kaçınmalıyız. Gün içerisinde ise, su ile ağzımızı çalkalayabilir, macunsuz bir fırça ile mekanik bir temizlik yapabilirsiniz.