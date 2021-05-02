Karpal Tünel Sendromundan korkmayın ama ihmal de etmeyin!

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Halil İbrahim Gümüş, elini aşırı kullanan, zorlayan ve tekrarlayan hareketleri yapan kişilerde daha fazla görülen "Karpal Tünel Sendromu", kendini daha elde ve parmaklarda ortaya çıkan ağrı, uyuşma ve hissizlik ile gösterdiğini belirtti.

Gümüş, "Karpal Tünel Sendromu; el bileğinden geçen sinirin, geçtiği kanal içinde sıkışması sonucu oluşan bir hastalıktır. Karpal Tünel Sendromunun belirtileri arasında parmaklarda uyuşma, karıncalanma ve his bozukluğu gelmektedir. Bununla birlikte ele, parmaklara ve kola yayılan ağrılar oluşur. Bu belirtiler özellikle geceleri daha sık görülmekle birlikte kişilerin huzursuz uyumasına hatta uykusundan uyanmasına sebep olabilecek kadar rahatsız edici olabilir. Hastalığın ilerleyen aşamalarında başparmak kaslarında erime, güçsüzlük, kavrama ve tutma hareketlerinde zorlanmalar meydana gelir. Karpal Tünel Sendromunun teşhisi şikayetlerin sorgulanması, muayene bulguları ve EMG adı verilen bir tür sinir elektrosu çekilmesiyle yüzde 95 oranında konulabilir." dedi.

Bu tür rahatsızlığı olanların en kısa sürede bir uzman bir doktora gitmelerini tavsiye eden Gümüş, "Her hastalıkta olduğu gibi bu hastalıkta da uzman bir doktora gitmelerini tavsiye ederim. Geç kalınmış bir tedavi sonunda Hastalığın tedavisinin başarılı olması için teşhisin tam olarak konulması gerekir. Oluşan bozuklukların düzelmesi geciktirilir ve ileri derecede sinir hasarı meydana gelirse tedavi ile iyileştirmede sıkıntılar yaşanır ve kalıcı sakatlıkların oluşmasına sebebiyet verir. İlaç ve diğer tedavilere rağmen ağrı ve kuvvetsizlik yakınmaları devam eden ya da ilerlemiş hastalarda basit ve lokal anestezi altında yapılan yaklaşık 15 dakika süren ufak bir operasyon ile tam iyileşme elde etmek mümkün olur. İki haftalık el istirahati sonrası hastalar normal günlük yaşantılarına dönerler." şeklinde konuştu.

Hastalık 40 yaş üzerinde, özellikle 40-60 yaş grubu kadınlarda 4 kat daha fazla olduğunu belirten Gümüş, "El işi yapan ev kadınları, daktilo ve bilgisayar kullananlar, müzik aleti çalanlar, titreşimli el aletleri kullanan teknisyenler, marangozlar, tenis oynayanlar, elleriyle sıklıkla bulaşık yıkayanlar, şoförler, kasaplarda Karpal Tünel Sendromu sık görülür. Bunların dışında şeker, tiroit hastalıkları, romatoid artrit( eklem iltihabi), gut, aşırı şişmanlık gibi durumlar da sıklıkla izlenmektedir. Bu hastalığa sahip kişilerde hastalığın görülme sıklığı sağlıklı kişilere göre 4-5 kat daha fazla olmaktadır." ifadelerini kullandı.