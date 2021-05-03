İzmir'deki skandal olayı uzman isim değerlendirdi: Spot ışığı etkisine dikkat!

İzmir'in Konak ilçesinde, biri 14 diğeri 15 yaşındaki 2 kız, kendilerinden küçük 2 kızı darp ederek sosyal medyalarında paylaştı. Bu durum fenomen olma duygusunun ne denli tehlikeli olabileceğini ortaya koydu. Peki kişilerdeki fenomen olma isteğinin arkasında ne yatıyor? Ebeveynlerin nelere dikkat etmesi gerekiyor? Psikolog Şafak Ağaca Kemal, fenomenlik duygusunu değerlendirerek, ailelere çeşitli tavsiyelerde bulundu.
"RUHSAL SAĞLIĞI YETERİNCE İYİ OLMAYAN KİŞİLER BU DURUMU SAPTIRABİLİYOR"
Psikolog Şafak Ağaca Kemal: "1980-90'larda doğanlar 30'lu yaşlarına ulaştı. Biraz ekmeğinin derdindeler. Para derdi, bir şeylere sahip olma, çocuğun okul masrafları, faturaları ödemeye çalışıyor derken dolasıyla üniversite okumayan ya da üniversite okusa bile iş bulamayan birçok kesim var. O yüzden bu kişiler daha hızlı ve kolay para kazanmak gibi şeylere yönelebiliyorlar. Bu demek olmuyor ki fenomen olmak kolay bir şey…çok zor. Olabildiğince etki yanları vardır, gizlilik ilkeleri önemlidir, her işte olduğu gibi bazı şeyleri düzgün yapmak gerekir. Ruhsal sağlığı yeterince iyi olmayan kişiler bu durumu birazcık saptırabiliyor.
Bazı işleri yaparken kendimizi çok kaptırıp sorunsuz çalışabiliriz. Fenomenlik de böyle bir şey, kendini fazla anlatmak, fazla göstermeye çalışmak, ünlü olmak için kendinden taviz vermek, bu hatta ölüme bile kastetmeye kadar kendini kaptırabilir."diyerek sözlerine devam etti.
SPOT IŞIĞI ETKİSİNE DİKKAT!
"Spotlight effect (spot ışığı etkisi) diye bir kavram var. Yani sahne ışıklarına maruz kaldıktan sonra sahne ışıklarına daha fazla maruz kalmayı istemek olarak tanımayabiliriz. Psikolojide bazı makalelerde bu şekilde görülebilir. Hatta ünlülerde duyarız alkışa çok ihtiyacımız var gibi. Bunun ölümcül bir yere kadar gidiyor olması, bağlanıp kalmak, ruhsal sağlığındaki o çizgi çoktan aşılmış demektir.
Ruhsal sağlığımız da bozulduğu zaman yeme bozuklukları ortaya çıkabilir. Örneğin; anoreksiya nervoza hastalığında o kadar az yemek yerler ki ölümcül bir yere kadar gider bunun sonucu." dedi
"ÇOCUKLARDA İLERDE NARSİSTLİK KIRILMALAR OLACAK"
"80-90 kuşağı şu anda ünlü olma yarışında, 2000'lerin çocukları da anneleri ya da onlara bakım verenler tarafından fazlaca telefonlara çekerek, bunları sosyal platformlarda paylaşarak onların özel alanına hatta çocuk haklarının da ihlal edildiği birçok şeye maruz kalıyorlar. Helikopter gibi her şeyi takip eden bir çocuk, sonrasında topluma uyumla ilgili bir zorluk yaşar. 30-40 kişilik bir yere ya da 100 kişilik bir amfiye girdiğinde kendisine bakılmıyor, sınav giriyor, aslında bunlar o kadar zevkli şeyler ki ama kendisinin görülmediğini ve izlenmediğini düşünüyor. Bu çocuklarda ilerde narsistlik kırılmalar olacak. Her zaman benim isteğim, hayat benim etrafımda dönmeli gibi…"
RUHSAL SAĞLIK MI KAZANILAN PARA MI?
"Bunların yanında çocuk emekçileri oluyor. Hem fiziksel hem de ruhsal gelişimleri için biz 18 yaşın altındaki çocukların çalıştırılmamasını söylüyoruz. Sosyal platformlarda bu çocuklar üzerinden şimdiden para kazanılıyor.
Bu işe anne emek vermiştir, gönül koyup bu işi yapacaktır. Çocuğu yüzü çekilmeden, çünkü çocuğun iznini almamış oluyoruz. Yeterince koruyamıyoruz. Çocuk üzerinden değil de anne üzerinden ürün paylaşımı yapılabilir.
Yetişkinlik, çocukluk arzularımızı gidermektir. Görülmeyen çocuk ilerde sahne sanatçısı olmak isteyebilir. Yeterince duyulmayan bir çocuk yazar olmak isteyebilir. Bu yüzden çocuğumuzun neye ihtiyacı varsa onu verebilmeyi çalışmak önemlidir. "