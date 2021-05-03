İzmir'deki skandal olayı uzman isim değerlendirdi: Spot ışığı etkisine dikkat!

İzmir'in Konak ilçesinde, biri 14 diğeri 15 yaşındaki 2 kız, kendilerinden küçük 2 kızı darp ederek sosyal medyalarında paylaştı. Bu durum fenomen olma duygusunun ne denli tehlikeli olabileceğini ortaya koydu. Peki kişilerdeki fenomen olma isteğinin arkasında ne yatıyor? Ebeveynlerin nelere dikkat etmesi gerekiyor? Psikolog Şafak Ağaca Kemal, fenomenlik duygusunu değerlendirerek, ailelere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

"RUHSAL SAĞLIĞI YETERİNCE İYİ OLMAYAN KİŞİLER BU DURUMU SAPTIRABİLİYOR"

Psikolog Şafak Ağaca Kemal: "1980-90'larda doğanlar 30'lu yaşlarına ulaştı. Biraz ekmeğinin derdindeler. Para derdi, bir şeylere sahip olma, çocuğun okul masrafları, faturaları ödemeye çalışıyor derken dolasıyla üniversite okumayan ya da üniversite okusa bile iş bulamayan birçok kesim var. O yüzden bu kişiler daha hızlı ve kolay para kazanmak gibi şeylere yönelebiliyorlar. Bu demek olmuyor ki fenomen olmak kolay bir şey…çok zor. Olabildiğince etki yanları vardır, gizlilik ilkeleri önemlidir, her işte olduğu gibi bazı şeyleri düzgün yapmak gerekir. Ruhsal sağlığı yeterince iyi olmayan kişiler bu durumu birazcık saptırabiliyor.

Bazı işleri yaparken kendimizi çok kaptırıp sorunsuz çalışabiliriz. Fenomenlik de böyle bir şey, kendini fazla anlatmak, fazla göstermeye çalışmak, ünlü olmak için kendinden taviz vermek, bu hatta ölüme bile kastetmeye kadar kendini kaptırabilir."diyerek sözlerine devam etti.