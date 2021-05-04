Felçli kadın endovasküler yöntemle sağlığına kavuştu

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan üç çocuk annesi Sevda Kaya, şiddetli baş ağrısı, sol kol ve bacağındaki güçsüzlük şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, toplardamar sisteminde istenmeyen pıhtı oluşması tanısı konulan ve yaşadığı sıkıntılar nedeniyle entübe edilen Kaya zamanla yarış başladı.

BİR İLKE İMZA ATILDI

YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Aysel Milanlıoğlu ve beraberindeki diğer doktorlar ile birlikte ilk olacak olan bir yöntemle beyinde oluşan toplardamar tıkanıklığını ortadan kaldırılarak Kaya'nın yeniden ayağa kalkmasını sağladı. Beyin toplardamarında oluşan pıhtı çıkarılan Kaya, sağlığına kavuşarak ailesine kavuştu.

HASTA BİRKAÇ SAATTE AYAĞA KALKTI

Milanlıoğlu, hastaneye kaldırılan Kaya'nın durumunun ciddi olması üzerine harekete geçtiklerini ifade ederek, "Hastamızı entübe etmek zorunda kaldık. Solunum cihazına bağladık. Van'da ilk kez endovasküler tedaviyi hastamıza uyguladık. Anjiyografik yöntemle toplardamar sistemine ulaşarak tıkanıklığa neden olan pıhtıyı çıkardık. Operasyondan birkaç saat sonra hastanın şuuru düzeldi. Entübasyondan çıkardık. Bilinçteki gerileme ve koma durumu bir gün içerisinde normale dönen hastanın sol kol ve bacağındaki güçsüzlük tamamen ortadan kalktı. Hastamızın sağlık durumu düzeldi."

HASTA FELÇ KALMAKTAN KURTULDU

Hastane Başhekimi Dr. Ümit Haluk İliklerden ise hastanelerinde başarılı operasyonları gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. Bölgede tek inme merkezinin hastanelerinde bulunduğunu aktaran İliklerden, "Pıhtı hem atardamar hem de toplardamar sisteminde oluşabiliyor. Atardamarda oluşan pıhtı inme merkezimizde rahatlıkla alınabiliyor fakat toplardamar çok ince ve hassas olduğu için bu damardan pıhtı çıkarmak çok zor. Bu tedavi belli merkezlerde yapılabiliyor. Toplardamarında pıhtı oluşan bir hasta merkezimizde tedavi altına alındı. Yapılan müdahaleyle pıhtı başarılı bir şekilde çıkartıldı. İlimizde ilk defa yapılan bu ameliyat başarılı bir şekilde tamamlandı. Hasta bu sayede felç kalmaktan kurtuldu. Başarılı ameliyatı gerçekleştiren doktorlarımıza ve inme merkezinde görevli çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

EN SON AMBULANSA BİNDİRİLDİĞİM ANI HATIRLIYORUM

Hasta Sevda Kaya, hastanede yapılan müdahale sayesinde hayata tutunduğunu anlatarak, "Sürekli başım ağrıyor, midem bulanıyordu. Ayakta duracak takatim yoktu. En son ambulansa bindirildiğim anı hatırlıyorum. Buradaki doktorların yaptığı müdahalesi sayesinde hayatta kaldım. Sağlık durumum çok iyi. Konuşabiliyorum, yürüyebiliyorum. Allah doktorlarımızdan razı olsun." İfadelerini kullandı.