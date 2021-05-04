TÜSAD, Dünya Astım Günü’nde astım hakkında doğru bilinen yanlışları düzeltti

TEDAVİ İLE HAYAT NORMALLEŞİR

TÜSAD Astım ve Alerji Çalışma Grubu tarafından yapılan açıklamada, astımın hava yollarının kronik, mikrobik olmayan inflamasyonu ile oluşan tıkayıcı bir hastalık olduğu belirtildi ve şu bilgiler verildi: "Nefes darlığı, hırıltı, hışıltı, göğüste baskı hissi, öksürük, gece nefes darlığı ile uyanma gibi şikayetlerin biri ya da bir kaçının bir arada hissedildiği durumda astımdan şüphelenmek gerekir ve doktora başvurulmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tahminine göre; dünyada 339 milyon kişi astımlı olduğu ve 2016 yılı verilerine göre 417 bin 918 kişinin astım nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ancak astım tedavi edilebilen ve kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Astımlı hastalar, doktorları tarafından önerilen tedavileri doğru kullanmak ve düzenli kontrollerine gitmek sureti ile tamamen normal bir hayat yaşayabilir."