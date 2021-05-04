TÜSAD, Dünya Astım Günü’nde astım hakkında doğru bilinen yanlışları düzeltti

Dünya Astım Günü kapsamında bir açıklama yapan TÜSAD hekimleri, astımın bulaşıcı bir enfeksiyon olmadığını, tedavi edilebilen ve kontrol altına alınabilen bir hastalık olduğunu belirtti.
ASTIM BULAŞICI BİR ENFEKSİYON DEĞİLDİR
Dünya Astım İnisiyatif Organizasyonu (GINA) tarafından astımla ilgili toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla her yıl mayıs ayında düzenlenen Dünya Astım Günü'nün bu yılki teması "Astımla ilgili yanlış kanıları ortaya çıkarmak" olarak belirlendi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) da, Dünya Astım Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, astım hakkında doğru olarak kabul edilen yanlışlar hakkında bilgi verdi. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle her öksüren ya da hapşırana Covid-19 şüphesi ile yaklaşılırken, TÜSAD astımın bulaşıcı bir enfeksiyon olmadığına dikkat çekti.
TEDAVİ İLE HAYAT NORMALLEŞİR
TÜSAD Astım ve Alerji Çalışma Grubu tarafından yapılan açıklamada, astımın hava yollarının kronik, mikrobik olmayan inflamasyonu ile oluşan tıkayıcı bir hastalık olduğu belirtildi ve şu bilgiler verildi: "Nefes darlığı, hırıltı, hışıltı, göğüste baskı hissi, öksürük, gece nefes darlığı ile uyanma gibi şikayetlerin biri ya da bir kaçının bir arada hissedildiği durumda astımdan şüphelenmek gerekir ve doktora başvurulmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tahminine göre; dünyada 339 milyon kişi astımlı olduğu ve 2016 yılı verilerine göre 417 bin 918 kişinin astım nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ancak astım tedavi edilebilen ve kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Astımlı hastalar, doktorları tarafından önerilen tedavileri doğru kullanmak ve düzenli kontrollerine gitmek sureti ile tamamen normal bir hayat yaşayabilir."