Bunamaya karşı Akdeniz diyeti

Birçok faydası ortaya çıkarılan Akdeniz diyetine dair yine önemli bir veriye ulaşıldı. Alman bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışmaya göre Akdeniz diyeti, bunama riskini azaltabilir. Bitki ağırlıklı, zeytinyağlılar, meyveler, kepekli tahıllar, baklagiller ve Omega-3 açısından zengin balıklardan oluşan Akdeniz diyetine yönetik son araştırma Amerikan Nöroloji Akademisi'nin tıp dergisi Neurology'de yayınlandı.Yeni bulgulara göre, Akdeniz'in geleneksel beslenme düzeni, Alzheimer hastalığının alamet-i farikası sayılan amiloid ve tau proteinlerinin beyinde birikmesine engel olabilir. Uzmanlar araştırma kapsamında Alzheimer olma riski yüksek 343 kişiyi inceledi. Bulgular bilişsel açıdan sağlıklı 169 denekle karşılaştırıldı. Deneklerin yeme alışkanları da tespit edildi. Çıkan sonuçlara göre, Akdeniz diyetine uymayan kişilerin beynindeki hipokampus gibi Alzheimer'la ilişkili bölgelerinin daha fazla yaşlandığı saptandı. New York Presbiteryen Hastanesi'nin Alzheimer Önleme Kliniği'nde yönetici Dr. Richard Isaacson, "Bu çalışmada, araştırmacılar yalnızca bilişsel işlevi (özellikle hafızayı) iyileştirmenin değil, aynı zamanda Alzheimer patolojisi riskini azaltmanın mümkün olduğunu gösterdi" dedi.