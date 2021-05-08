Ellerde oluşan kireçlenmeye dikkat

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto, halk arasında kireçlenme olarak bilinen ve en sık karşılaşılan eklem hastalığı osteoartritin ellerde de oluştuğunu, hastanın yaşamının her alanını etkilediğini söyledi. El osteoartritinde başlıca şikayetin ağrı olduğunu anlatan Çeto, tutulan eklemi kullandıkça ağrının arttığını, eklemi dinlendirdikçe azaldığını, ileri safhalarda ise eklem kullanılmasa bile ağrıların şiddetlendiğini söyledi.

Dr. Çeto, ailesel geçiş özelliği bulunan kireçlenmenin kadınlarda daha sık görüldüğünü vurgulayarak, "Nodal Generalize Osteoartritte çok sayıda eklem tutulması görülür. Hastalarda el ile birlikte daha sonra diz veya kalça osteoartriti de sıkça görülüyor. Hastalar, ağrılarını ilk olarak elde hissederler. Parmaklarda, bir ya da birkaç eklemde ağrı, şişlik ve tutukluk hissi oluşur. Osteoartritte nodüller oluşmasına rağmen el fonksiyonları olumsuz etkilenmez" dedi.