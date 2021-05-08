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Giriş Tarihi: 8.5.2021 11:20

Sıcak havalar kalp hastalıklarını tetikleyebilir!

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Sıcak havalar kalp hastalıklarını tetikleyebilir!

Yaz aylarının yaklaşmasıyla yükselen hava sıcaklıkları, kalp hastaları için yeni riskler oluşturuyor. Kardiyoloji Anabilim Dalı hekimlerinden Dr. Aziz Günsel, kalp hastalarının bu dönemde beslenme, günlük aktivite planlaması ve ilaç dozlarına dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte terlemeye bağlı olarak yaşanan su ve tuz kaybının kalp hızında artışa neden olduğunu vurgulayan Dr. Aziz Günsel, bu durumun kalbin iş yükünü artırdığını kaydetti. Dr. Günsel, bu nedenle yüksek tansiyon, kalp yetmezliği, kalp damarlarında tıkanıklık veya stent bulunan ya da bypass hikayesi olan hastaların sıcak havalarda özellikle dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Dr. Aziz Günsel, kalp hastalarının sıcak havalarda alabileceği önlemlerle ilgili de açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında beslenme ve uygulanacak diyetin çok daha önemli bir hale geldiğini ifade eden Dr. Günsel, "Kalp hastaları yaz aylarında yağlı, kızartma türü ağır ve sindirimi zor gıdalar yerine sebze ağırlıklı, bol posalı, haşlama veya ızgara türü gıdalar almalıdır. Öğünler sık ve alınan gıdaların da az miktarlarda olması faydalı olacaktır" dedi.

Dr. Günsel, tok karnına denize girmek kalp hastaları için tehlikeli olacağını, göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, baygınlık hissi gibi şikayetleri bulunanların da en yakın sağlık merkezine başvurarak kontrolden geçmesi gerektiğini ifade etti. Dr. Aziz Günsel, özellikle idrar söktürücü ilaç kullanan hastaların dikkat etmesi gerektiğine de dikkat çekti.

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Sıcak havalar kalp hastalıklarını tetikleyebilir!
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