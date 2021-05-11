Hamileler bayramda beslenirken nelere dikkat etmeli?

Ramazan Bayramı tatilinde ailenizle birlikte güzel vakit geçirirken yediklerinize de dikkat etmelisiniz. Özellikle hamileler, "iki kişilik ye" sözüne kanmamalı, midenizi gereksiz yiyeceklerle doldurmak yerine; lezzetli ve hafif yemekleri tercih etmelisiniz.

BAKLAVA YERİNE DONDURMA YİYİN

Kan şekerinin yükselmesinin temel nedeni, vücuttaki insülin hormonunun yokluğu, eksikliği veya var olan insülinin etkisizliğidir. Sağlıklı bireylerde kan şekeri, insülin hormonu tarafından dengelenir. Ancak diyabetli hamilelerde veya hamilelik şekeri görülen anne adaylarında vücut yeterli insülin hormonu salgılayamadığı veya salgılanan insülin hormonu kandaki şekerin vücut tarafından kullanılmasında yeterli etkiyi göstermediği için kan şekeri yükselir. Dolayısıyla tatlı tüketimini abartmamalısınız. "Sen iki kişisin, ye" sözlerine aldırış etmemeli, sütlü tatlıları, dondurmayı tercih etmelisiniz.

MEŞRUBAT VE KIZARTMADAN UZAK DURUN

Açık sulardan, meşrubatlardan uzak durun. Salata sosları, yağlı peynirler, kızartılmış ekmekler, yağlı tohumlar, patates veya makarna salatası gibi yüksek yağ içeren besinler, yüksek kalorilidir; tercihinizi yaparken dikkatli olun. Özellikle reflüsü olan anne adayları yüksek yağ ve mayonez içeren soslardan uzak durmalı. Yemeğinizi yavaş ve sakin bir şekilde yiyin; aşırı doymuş hissetmeden önce yemeyi bırakın. Denemek istediğiniz yiyecekleri sıraya koyarak, farklı öğünlerde bir tanesini az miktarda deneyin. Böylece öğünlerinizde daha dengeli besleneceksiniz ve öğünleriniz daha çeşitli olacaktır.

YEMEKLERDEN SONRA YÜRÜYÜŞ YAPIN

Anne adayları bayram tatilinde de fiziksel aktiviteyi ihmal etmemeliler. Yemeklerden sonra kısa bir yürüyüş veya bulunduğunuz yerin imkânlarına göre yüzme, aerobik yapabilirsiniz.

AÇIK BÜFEDE DİKKATLİ SEÇİM YAPIN

Bayram tatilinizi açık büfe restoranların bulunduğu bir tatil beldesinde geçirecekseniz; çok daha dikkatli olmalısınız. Tabağınızdaki yiyeceklerin içeriklerini ve pişirilme yöntemini öğrenin. Hafif yiyecekleri ve zeytinyağlıları tercih etmeye çalışın. Salata yiyecekseniz hijyeninden, sebzelerin iyi yıkanmış olduğundan emin olun. Ayrıca öğününüzü sadece salatayla geçiştirmeyin. Yanında mutlaka et, tavuk ya da balık gibi protein içeren bir besin tüketmeye özen gösterin.