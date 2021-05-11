Pandemide balkon sebzeciliği psikolojiyi düzeltiyor

Pandemi sürecinde kentlerde yaşayan insanların balkonlarının koşullarına göre uygun sebzeleri yetiştirerek bakım işlemlerini uygularken biraz da olsa hareket etmiş olacaklarını söyleyen Doç. Dr. Sevinç Başay, bu yöntemle hem kişinin yeşile olan hasretini gidereceğini hem kendi yetiştirdiği sağlıklı sebzeyi görerek psikolojik rahatlama yaşayacağını hem de bu sebzeyi tüketerek sağlıklı beslenme koşulu sağlanmış olacağını vurguladı.

Uygun iklim ortamı önemli

Balkonda sebze yetiştirmek için ilk bahar ve yaz mevsiminin çok uygun olduğuna işaret eden Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevinç Başay; "Balkonda sebze yetiştiriciliği yapabilmeniz için öncelikle balkonun ışıklanma ve rüzgar alma durumu izlenmelidir. Yetiştirmek istediğiniz bitkilerin ışıklanma isteklerine göre balkonun ışık alma durumu karşılaştırılarak; güneş ışığı talebinin fazla olan bitki balkonun en çok güneş alan kısmına yerleştirilmelidir. Daha sonra güneş talebi ve gölge talebine göre kademeli olarak bitkiler yerleştirilmelidir. Bitkiler hafif rüzgarı sever. Bitkiler için en uygun rüzgâr hızı 3-5 m/sn'dir. Bu hız bitkilere herhangi bir mekanik zarar vermeden solunum ve transpirasyonun normal olmasını sağlar. Balkon sebzeciliği için ekipman olarak en önemlisi uygun ekim dikim kaplarıdır. Bunların seçimi çok önem arz eder. Uygun kap seçiminde yetiştireceğiniz sebzelerin kök yapısını bilmek ve ona göre seçim yapmalıdır" açıklamasında bulundu.

PAZI, NANE VE MAYDANOZ EKENLER AVANTAJLI

Sağlıklı bitkiler yetiştirmek için bitkilere fiziksel destek, su ve besin maddesi sağlanması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Başay; "Balkon sebzeciliğinde gübreleme olarak; bitki yetiştirme alanı aile halkının yaşam alanı içinde kalması sebebiyle; Sıvı organik gübreler, örneğin; solucan gübresi, yarasa gübresi, balık emülsiyonu önerilebilir. Balkonda saksı sebzeciliğine uygun olan sebzeler; domates, hıyar, biber, yeşil soğan, yeşil sarımsak, marul, fındık turp, maydanoz, pazı ve nane bulunur. Özellikle pazı, nane, maydanoz bunlar toplandıkça devamı gelen sebzeler olmaları sebebiyle balkonda her an kullanıma hazır sebzelerdendir" diye konuştu.

SULAMA İHTİYAÇLARINI BELİRLEMENİN EN KOLAY YOLU...

Doç. Dr. Sevinç Başay, başarılı balkon sebzeciliğinin anahtarının bitkileri su ve haftalık gübre ile besleyerek bol hasadın teşvik edilmesi olduğunu belirtti. Sulama ihtiyaçlarını belirlemenin en kolay yolunun işaret parmağını yaklaşık 5 cm toprağa batırmak olduğunu açıklayan Doç. Dr. Başay, tam kurumamış toprağın yeniden sulanmaması gerektiğini kaydetti. Bitkilerin budanmasının, ölü veya ölmekte olan dalları seyreltmeye yardımcı olacağını, bitkiye daha fazla güneş ve besin sağlayacağını da söyleyen Başay konuşmasını şöyle tamamladı; "Balkonda sebze yetiştiriciliği, salgın sırasında insanları psikolojik olarak destekler. Günün belirli bir saatini balkonda sebzelerle uğraşarak geçirmek, insan vücudunun hareket etmesine ve sakin kalmasına yardımcı olur. Sebzelerin benzersiz renkleri, dokuları ve kokuları, duyusal uyarım sağlayarak insanların rahatlamasını sağlar. Bu kapsamda pandemi sırasında, balkonda sebze yetiştirmesi, sürecin olumlu bir şekilde geçirilmesini sağlayacaktır."