Uzman isim tam kapanmanın kliniklere yansımasını açıkladı! "2 hafta önceki vaka sayılarına göre..."

"2 HAFTA ÖNCEKİ VAKA SAYILARIMIZA GÖRE ŞUAN Kİ VAKA SAYILARIMIZ..."

Tam kapanmanın etkilerinin Ankara Şehir Hastanesi'nde de gözle görülür bir şekilde hissedildiğini vurgulayan Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Tam kapanmanın başladığı günden itibaren vaka sayıları ile ilgili ciddi anlamda düşüş söz konusu. Özellikle son birkaç gündeki bu düşüşler bizleri oldukça mutlu ediyor. 10 binli rakamları görüyoruz. Vefat eden insanlarımızın sayısı da 300'lü rakamların altına düşmüş durumda. Tabi ki bir miktar daha düşüşe ihtiyaç duyuluyor. Bu anlamda tedbirlere uyulması önem arz ediyor. Ama şuan itibariyle bu genel anlamda vaka düşüklüğünün ben Ankara Şehir Hastanesi Acil Kliniği özelinde de rakamlara yansıdığını söyleyebilirim. Şöyle bir durum söz konusu; bizim 3 hatta 2 hafta önceki vaka sayılarımıza göre şuan ki vaka sayılarımız yüzde 40 azalmış durumda. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği, tüm Covid-19 vakalarının ilk giriş kapısı hastanedeki, genel anlamda. Artı biz sadece Ankara şehrine hizmet vermiyoruz, Türkiye'nin muhtelif yerlerinden de hasta kabulümüz söz konusu. Bu anlamda buna rağmen bizim vaka sayılarımızın azaldığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Hem servis hem de yoğun bakım yatağı açısından herhangi bir sıkıntılı durum söz konusu değil. Biz bundan daha fazla sayıdaki hastalara profesyonelce hizmet ettiğimiz dönemleri de yaşadık. Şuan sağlık çalışanları olarak Covid-19 hastaları açısından çok da sıkıntılı bir durumun söz konusu olmamasının mutluluğunu yaşamaktayız" ifadelerini kullandı.