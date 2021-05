Güneşe karşı üzüm çekirdeği yağı kullanabilirsiniz

Kış aylarını geride bıraktık. Artık yüzümüzü güneşe dönme vakti. Güneşin enerjisi içimizi ısıtırken, güneş ışınları ise korkulu rüyamız oldu. Cilt lekelerinin oluşma ihtimalinin en yüksek dönemine giriş yaptık. Fakat basit ve tamamen doğal yöntemlerle güneşin zararlı etkilerini yok etmek mümkün. Etiket okumak, hangi içeriğin leke yaptığını bilmek, lekelerle başa çıkmak için yeterli. Aromaterapi Uzmanı Eczacı Özlem Pamuk Yıldız, lekeleri ve bu dönemde hangi yağları nasıl kullanmamız gerektiğini anlattı…Cilde doğal rengini veren melanosit hücrelerinde üretilen melanin pigmentidir. Bunun fazla üretimi ya da düzensizliğine bağlı olarak cilt lekesi oluşur. Lekelerin birçoğu güneş ışınlarına uzun süre boyunca maruz kalma sonucu oluşsa da güneş, genetik faktörler, hormonal ilaçlar, hamilelik ve bazı kimyasal maddeler de melanosit hücre yapısını bozabilir.Leke açısından özellikle hormon ilacı kullananlar ve hamileler daha fazla risk altındadır ama tüm ciltler için güneşe maruz kaldığında lekelenme ihtimali söz konusudur. Cilt kendini zararlı güneş ışınlarına maruziyetini azaltmak için, cildin en dış katmanındaki melanositleri artırarak savunmaya geçer, biz buna bronzlaşmak diyoruz.Aslında bu lekelerden korunmak için direkt güneş ışığından kaçınmak gerekir. Şapka kullanmak ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Burada mutlaka etiket okuması yapılmalıdır. Güneş ışınlarının dik geldiği aylardan olan nisan itibariyle C vitamini, yüksek retinoik asit gibi hassasiyeti artıran ürünler kullanırken ekstra dikkat edilmelidir. Çünkü bu içerikler leke oluşumuna neden oluyor. Mesela C vitamini deride güneşe hassasiyeti artıyor ve bir güneş koruyucusunun tam tersi etki yaratıyor.Mesela kuşburnu yağı cildi çok çabuk gençleştirir, cilt için çok faydası vardır ama nisan ayından itibaren kullanılırsa yüksek oranda C vitamini içerdiği için cilt üzerinde leke oluşmasına neden olur. Sarı kantaron da aynı şekilde bu aylardan itibaren ikisinden de uzak durulmalı.Elbette her şeyde olduğu gibi güneş koruyucu seçerken de mümkün olduğu kadar doğal malzeme içerenleri seçmeye özen gösterebiliriz. Mesela; sabit yağlardan nar çekirdeği yağı, havuç tohumu yağı, üzüm çekirdeği yağı SPF 30-35 civarında yağlardır.Uçucu yağlardan mür yağı da SPF'yi artırır. Eğer evde kendiniz bir güneş koruyucu yapmak isterseniz, sabit yağlardan istenilen oranlarda 10 ml.'lik bir karışım hazırlayabilir. İçerisine de uçucu yağlardan 5-6 damla mür yağı ekleyebilirsiniz.