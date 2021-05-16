Bebek ölümlerinin birincil nedeni hatalı yatırma ve yatak düzeni

Amerikan Sağlık Otoritesi Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, (CDC) 1 yaşın altındaki binlerce bebeğin, doldurulmuş hayvan oyuncakları, beşik tamponları, battaniyeler, hava geçirmeyen nevresimler, yumuşak yataklar ve beşikteki diğer nesneler nedeniyle boğularak öldüğünü açıkladı. Araştırmayı değerlendiren Prof. Dr. Vefik Arıca, "Ani bebek ölüm sendromu 1 yaş altındaki hiçbir sıkıntısı olmayan bebeklerde görülüyor. Ani ve beklenmedik bir şekilde gerçekleşen ölüme halk dilinde beşik ölümü de deniliyor. Beşik ölümü genellikle erkek bebeklerde sabah 10.00 ile gece 22.00 arasında uyku esnasında yaşanıyor. Ölümlerin yüzde 90'ı altı ayın altındaki bebeklerde meydana geliyor. Ancak ölümlerin pik noktası ise yeni doğan dönemi dediğimiz 4'üncü aya kadar olan evrede görülmekte" diye konuştu.

"3 BİN İLE 6 BİN ARASINDA BEBEĞİN ANİ ÖLÜMLE HAYATINI KAYBEDİYOR"

Ani ölüm oranlarının beklenildiğinden çok daha fazla olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Arıca sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'de bin doğumdan 2 ile 4 arasında ani ölüm görülüyor. Bu da ülkemizde 1 milyon 500 bin doğumda 3 bin ile 6 bin arasında bebeğin ani ölümle hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor. Günde ortalama 10 ile 20 bebeğin ani bir şekilde ölüm olayının gerçekleşmesi demektir. Alacağımız basit önlemlerle ölümleri yüzde 90 oranında azaltabiliriz."