1 Haziran sonrasında neler olacak? Vatandaşlara önemli uyarı...

"TEDBİRLERE UYMAZSAK 4. ZİRVEYİ GÖREBİLİRİZ"

"Şu an geldiğimiz nokta Mart başındaki sayılara ulaşmış durumdayız. Ancak bizi bekleyen tehlike ne? 1 Mart itibariyle vaka sayıları 10 binlerin altına düşünce ki vaka sayısı 9 bin civarıydı, ondan sonra bir normalleşme süreci başladı ve maalesef ki sonrasında vaka sayıları artarak en son 14 Nisan'da yani yaklaşık 45 gün içinde 3.zirvemizi 62 bin vaka sayısı ile yani 7 kat vaka artışı ve ölümlerin de 2.5 kat artışı ile yaşadık." Diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, şöyle devam etti; "Bu nedenle 4.zirvemizi yaşamamız için normalleşmeyi akıllı ve temkinli bir normalleşme ile gerçekleştirmek zorundayız. Bundan da önemlisi Covid-19 aşılanma hızımızı arttırmalı ve aşı sırası gelen tereddütsüz bir şekilde aşılanmalıdır."

"Yaklaşık 1 ay önce aktif vaka sayımız 500 bin civarında iken şu an aktif vaka sayımız 125 binlerde. Asıl şu an salgını devam ettiren ve bizler için büyük risk olan aktif vaka sayısının kontrol altına alınması ve iller arası hatta ülkeler arası geçişi önlemekle olacaktır."