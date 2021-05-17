1 Haziran sonrasında neler olacak? Vatandaşlara önemli uyarı...

Tam kapanmanın koronavirüs vaka sayıları üzerindeki etkisini değerlendiren Prof. Dr. Vefik Arıca, "17 günlük tam kapanma sonrası hedefe tam olarak olmasa da kısmi olarak ulaştık. Bu süreç içinde vaka/test pozitiflik oranı %20'lere yaklaşmışken şuan %5.2, günlük hasta sayımız 22 Marttan sonra ilk defa 1.000'nin altına indi, ölüm sayıları saatlik 20'den şuan saatlik 9.3 kişiye düştü. 1 Mayıstan bu yana aktif vaka sayımız %68, ağır hasta sayımız ise %27 azaldı. Bu verilere baktığımızda tam kapanma çok işe yaradı." dedi.
"ÇOK YÜKSEK RİSKLİ DURUM HALEN DEVAM EDİYOR"
Rehavete kapılırsak riskin artabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Vefik Arıca, salgının henüz bitmediğini söyleyerek şöyle devam etti; "Salgın bitmiş değil rehavete kapılmamalıyız. Çünkü, son 7 gün içinde Türkiye'deki toplam vaka sayısı 90.721 ve buna göre 100 bin nüfusa oranladığımızda ülkemizde 100 bin nüfus başına haftalık vaka sayısı 109 olarak gerçekleşti. 100 üzerindeki haftalık vaka sayıları bizim için kırmızı renk yani çok yüksek riskli durum halen devam ediyor maalesef."
"TEDBİRLERE UYMAZSAK 4. ZİRVEYİ GÖREBİLİRİZ"
"Şu an geldiğimiz nokta Mart başındaki sayılara ulaşmış durumdayız. Ancak bizi bekleyen tehlike ne? 1 Mart itibariyle vaka sayıları 10 binlerin altına düşünce ki vaka sayısı 9 bin civarıydı, ondan sonra bir normalleşme süreci başladı ve maalesef ki sonrasında vaka sayıları artarak en son 14 Nisan'da yani yaklaşık 45 gün içinde 3.zirvemizi 62 bin vaka sayısı ile yani 7 kat vaka artışı ve ölümlerin de 2.5 kat artışı ile yaşadık." Diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, şöyle devam etti; "Bu nedenle 4.zirvemizi yaşamamız için normalleşmeyi akıllı ve temkinli bir normalleşme ile gerçekleştirmek zorundayız. Bundan da önemlisi Covid-19 aşılanma hızımızı arttırmalı ve aşı sırası gelen tereddütsüz bir şekilde aşılanmalıdır."
"Yaklaşık 1 ay önce aktif vaka sayımız 500 bin civarında iken şu an aktif vaka sayımız 125 binlerde. Asıl şu an salgını devam ettiren ve bizler için büyük risk olan aktif vaka sayısının kontrol altına alınması ve iller arası hatta ülkeler arası geçişi önlemekle olacaktır."
MUTASYONLAR, ZİRVELER, ÖLÜMLER…
Pandemiyi bitirecek olan "Aşılama, kişisel tedbirler ve bağışıklık sisteminin desteklenmesi" ile olacaktır. Bunlardan herhangi birine uyulmadığı zaman mutasyonlar, zirveler, ölümler dalga şeklinde devam edecektir. Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz günlerde "Dünya Covid-19'u hızlı kontrol edemedi, çabuk hareket edilse durdurabilirdi" itirafı durumu özetliyor aslında.
BİRİNCİ DOZ AŞILANMA ORANI EN YÜKSEK ÜÇ İL…
Türkiye'de Covid-19 aşısı ilk doz olma oranı %17.8 iken ikinci dozunu tamamlanma oranı %13'lere ulaşmış durumda.
İlk doz aşılanma oranı en düşük olan 3 il;
İlk doz aşılanma oranı en yüksek illerimiz;
Birinci doz aşılanma oranı üç büyük ilimizde ise;
oranında gerçekleşti.
"TEMMUZ AYIYLA RAHAT BİR YAZ GEÇİRECEĞİZ"
"Haziran sonu itibariyle 40 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor. Aşı çeşidinin ve sayısının artmasıyla haziran sonu gibi de planlanan yüksek aşılanma sayısı, tedbirlere tam uyum olması ile Temmuz ayı itibariyle rahat bir yaz bizi bekliyor olacak.
"AŞI FİKRİ MÜLKİYET HAKKI BİR AN ÖNCE ÇIKMALIDIR"
Bugüne kadar dünya toplam 1.4 milyar Covid-19 aşısı oldu. Aşılama sırası gelmesine rağmen aşılanmayanlar veya koronavirüs varlığına inanmayanlar aşılamayı ve tedbirleri göz ardı eden Brezilya ve Hindistan ülkelerine bakmalıdır. Brezilya ve Hindistan tüm dünya ülkelerine bu nedenle büyük bir ders olmuştur. Bu nedenle Pandemiyi bitirecek aşılanmanın adil ve eşit bir şekilde he üretilmesi hem dağıtılması için mutlaka aşı fikri mülkiyet hakkı geçici bir süreliğe feragat edilmelidir.
"COVİD-19 AŞI KARTI OLMAYANLAR..."
Prof. Dr. Vefik Arıca, "Önümüzdeki günlerde veya haftalarda özellikle Avrupa'da bazı ülkeler ve ülkemiz dahil; ülkeler arası geçişlerde daha sonrasında ise iller arası geçişte, çocuk aşılama başladığı zaman özellikle özel okul kayıtlarında, bazı ticari veya mesleki anlaşmalarda, bazı kurumsal firmalara iş başvurusu esnasında Covid-19 aşı kartı istenecektir." dedi.
1 HAZİRAN'DAN SONRA NELER OLACAK?
"1 Haziran itibariyle vaka sayısının 10 bin altında özellikle en az 5 gün sürmesi halinde özellikle kafeterya, Restorant, spor salonları gibi işyerleri açılabilir. Okulların açılması tekrar gündeme gelebilir. Saat kısıtlamaları gevşetilebilir." Diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, şöyle konuştu; "Bizi asıl rahatlatacak vaka sayılarının 5 bin sayısının altına hatta üçlü rakamlara inmesi ve en az 5 gün bu seyri devam ettirmesi olacaktır. Ancak önümüzdeki günlerde vaka sayılarında dalgalanmalar bekliyoruz. Birkaç gün 10 bin sayılarının altına indikten sonra vaka sayıları dalgalanma şeklinde tekrar 10 binin üstüne hatta bazı günlerde 15 bini geçebilir."
TFF SEYİRCİLİ MAÇ OYNATMAKTAN VAZGEÇTİ
Prof. Dr. Vefik Arıca "Türkiye Kupası'nda final mücadelesinde Antalyaspor ile Beşiktaş maçının seyircili oynanacağı daha önceden açıklanan maça, taraftar alınmayacağı duyuruldu. Üçte bir oranda seyircili oynanacağı önceden duyurulan maçta 7 bin seyirci olacaktı. Tüm tedbirler alınsa bile bir kişinin Hindistan mutasyonu olması durumunda tüm stad risk altında olacaktı. Özellikle stad içinde kişisel kurallara bazı anlarda uyulamayacağı için TFF nin ısrarlı bir şekilde maçları seyircili oynatma kararından tekrar vazgeçmesi biz bilim insanlarını sevindirdi." dedi.