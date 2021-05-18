Evden çalışanlara motivasyonu artıracak öneriler

Evden çalışanların kendilerine ait bir çalışma ortamı olması ve kişinin bu ortamı kendisine iyi gelecek şekilde düzenlemesinin önemli olduğunu belirten İrem Burcu Kurşun, bu dönemi evden çalışarak geçirenlere önerilerde bulundu.

Masanın aynı yerinde çalışmak yerine farklı yerlerinde oturulmasını tavsiye eden Kurşun, "Evin farklı yerlerinde çalışabilirsiniz. Yatarak ya da kucakta bilgisayar şeklinde çalışmayı önermiyorum. Her sabah aynı saatte kalkmak oldukça önemli. Beslenmenize ve uykunuza dikkat etmeniz motivasyon yolundaki en önemli adımlardır. Bu noktada herkes dışarıdan bir itici gücün gelip kendisini harekete geçirmesini bekler ama asıl güç kişinin içindedir. Hangi ruh halindeyseniz bunu fark edin ve bu size iyi gelmiyorsa neleri değiştirebilirsiniz ona bakın" diye konuştu.