Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Taşova'dan uyarı: Rehavete kapılmayalım

"Tam kapanma derken, insanların kalabalık ortamlarda bulunmasının engellenmesi amaçlanıyordu, bunun yararlı olduğunu düşünüyorum. En azından vaka sayılarında azalma oldu, yanı sıra aşılama da devam ediyor. Gönül isterdi ki bu aşılanma hızımız biraz daha hızlı olsun, hep bahsettiğimiz yüzde 70-80 barajları vardı. Bu anlamda kapanma iyi, ancak aşılanmanın aynı hızla gitmesi lazım. Pandemi ile olan mücadelelerde, önlemler paketi şeklinde ilerlemek lazım. Bu paket içerisinde bir önlem eksik olduğu vakit diğerlerinin de çok öneminin kalmadığını ya da daha doğrusu diğerleriyle yaptığımız çabaların boşa gittiğini görebiliyoruz. O nedenle paket olarak uygulamak lazım. Tek kapanma, tek aşı gibi değil paket olarak birlikte devlet, sağlık sistemi ve vatandaş üçgeninin mutlaka bir arada hareket etmesi gerektiğini belirtmek istiyorum."

Taşova, salgında 1,5 yılı geride bıraktıklarını, bu süreç içerisinde herkesin konunun öneminin farkına vardığını, ufacık bir ihmalin nelere yol açtığının acı şekilde görüldüğünü anlattı.

"AŞI OLAN KİŞİLERDE ENFEKSİYONUN HAFİF GEÇTİĞİNİ GÖRDÜK"

Taşova, önlemlerin yanı sıra aşılanmanın da aynı hızla devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Aşı; enfeksiyon olmasını, tekrar hastalığı almanızı engellemeyecek. Kaldı ki mutasyonlar oluyor, tıpkı grip virüsünde olduğu gibi ancak aşıda bunca zaman deneyimlerimiz de birikti. Aşı olan kişilerde enfeksiyonun hafif geçtiğini gördük, enfeksiyon olmuyor değil, oluyor. Dolayısıyla aşının pandemide önemi ortada. Etkili tedavi bulmanız gerekiyor ki bu hala korona için söz konusu değil. Aşı olan kişilerde enfeksiyonun hafif geçtiğini gördük. Aşılanmanın önemini herkesin anlaması gerekiyor. Deneyimlerimizde de hastalığın daha hafif geçtiğini gördük. O yüzden hangi aşı olursa olsun herkesin aşılanması gerekliliğini bir kez daha vurgulamak gerekiyor."