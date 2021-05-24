Mide şikayetlerine dikkat

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Aslıhan Şahiner, son dönemlerde pandemi ile birlikte beslenme konusundaki dağınıklığa dikkat çekerek midede oluşabilecek şikayetler konusunda uyardı. Midenin kaburgaların altında karnın üst bölgesinde yer alan içi boş genişleyebilen bir sindirim sistemi organı olduğunu belirten Uzm. Dyt. Aslıhan Şahiner, "Yediğimiz gıdalar mideye ulaşılır ve burada mide enzimleri sayesinde parçalanır. Parçalanması tamamlanan gıdalar ince bağırsağa yollanarak buralardan emilimle kana besin maddelerinin geçişi sağlanır. Ancak sağlıklı olmayan midelerde bu durum farklılık gösterir. Özellikle mide asidinin yüksek oranda üretilmesi ve mide zarındaki hassasiyet asit-zar arasındaki ilişkinin bozulduğunu göstermektedir. Bu bozulmalar da bir takım mide hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır" dedi.





BU BELİRTİLERE DİKKAT

Mide sorununda doğru beslenmenin önemine vurgu yapan Dyt. Şahiner, "Bu hastalıklar; gastritler (mide zarı iltihapları), helicobacter pylori (helikobakter pilori), mide ülseri, özofagus reflüsü, mide ekşimesi (yanma), fonksiyonel dispepsi (sindirim bozukluğu), mide kanseridir. Bulantı, şişkinlik, gaz, mide ekşimesi, mide ağrısı, beyaz dil ve ağız kokusuna kadar pek çok şikayeti bir arada bulundurmaktadır. Hastalığın altında yatan problemler içerisinde ise gıdaların hazmının zor olması ve nikotin tüketimi bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle bu mide sorununda doğru beslenme oldukça önemlidir. Bu ve bu belirtileri yaşayanların mutlaka geçer diye beklemeden, farklı kulaktan dolma tedavi yöntemlerine başvurmadan bir uzman hekimden destek alması önemlidir" diye konuştu.