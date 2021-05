AŞIYA KARŞI REAKSİYONLAR OLABİLİR

"Aşıya karşı bazı reaksiyonlar olabilir." diyen Doç. Dr. Muhammed Keskin, " Merdiven altı bir yerde dolgu botoks yaptıran kişinin dudaklarında alerjik reaksiyon gelişiyor. Ailesine dudak dolgusu yaptırdığını söylemeye çekinip alerjinin iki gün önce olduğu aşıya bağlı geliştiğini söylüyor. Bu da aşı alerji yaptı söylentilerine neden oluyor. Elbette aşıya karşı bazı reaksiyonlar gelişebilir ama bunlar tolere edilebilir düzeyde oluyor."

HER SÖYLENTİYE İNANMAYIN

"Aşı hakkı olduğu halde yaptırmayan kişi Covid-19 semptomlarıyla hastaneye geliyor ama test yaptırmak yerine aşı yaptırıyor. Sonrasında durumu ağırlaşıp hastaneye yatıyor. Bu da aşı yüzünden Covid-19 oldu söylentisine neden oluyor. Yine aşıdan sonra hastada beklediğimiz bir yan etki olan miyalji yani göğüs bölgesinde kas ağrıları oluyor. Kalp krizinden şüphelenip önce acil servise sonra da kardiyolojiye başvuruyor. Tetkikleri normal çıkıyor ama komşusu diyor ki "Aşı oldu, kalp krizi geçirdi, acile götürdüler." Bu da böyle kulaktan kulağa yayılıyor. Her gün bu tür olaylarla karşılaşıyoruz. Olayın iç yüzünü pek az insan biliyor ama efsanesi her yerde dolaşıyor. Yazışma grupları şehir efsaneleri ile dolu. Lütfen her duyduğunuza inanmayın, araştırın, teyit edin." diyor.