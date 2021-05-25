Adet ağrısı nasıl geçer, ağrıya ne iyi gelir? Adet ağrısı neden olur?

Adet dönemi kadınlarda genellikle her ay düzenli periyotlarda gerçekleşen kanama dönemidir. Ergenlik dönemi ile başlayan adet durumu kadınlarda menapoz dönemine kadar devam eder. Adet ağrısı bazı kadınlarda daha hafif seyreder. Bazı kadınlar ise bu dönemi yoğun sancı ve acı ile tamamlar. Adet dönemi giyimden günlük harekete kadar kadınları zorlayan bir süreçtir. Peki adet ağrısı neden olur? Adet ağrısı nasıl geçer?

ADET AĞRISI NEDEN OLUR?

Vajinal bölgede meydana gelen kanama ergenlik döneminde meydana gelen bir durumdur. Adet kanaması bir hastalık değildir. Ancak adet ağrısı hastalık, mikrop ve bakteri kaynaklı olabilir. Genel olarak kadınların yarısında adet ağrısı normal seviyede ilerler. Ancak bazı kişilerde miyom denilen ve rahimde çoğalan düz kaslarla adet ağrısı çok şiddetli geçer. Bunun yanı sıra vajinal iltihaplar, bakteri oluşumu ve vajina varisi de adet ağrısına yol açabilir.

ADET AĞRISI NASIL GEÇER?

Adet sancısını geçirmek için farklı yöntemler kullanılır. Burada yanlış bilgilerle yapılan uygulamalardan kaçınılmalıdır. Adet ağrısını geçirmek için bilinen en yaygın yanlış evlilikle birlikte ağrıların azalacağıdır. Adet ağrısını geçiren uygulamalar şunlardır:

Bitki çayları ve sıcak içecekler ( Papatya çayı, melisa çayı)

Hafif, lifli gıdalar

Alt karın bölgesine baskı uygulamadan masaj

Ayakları yüksekte tutmak

Ilık duş

E vitamini ve Çinko takviyesi

Ağrının çok yükseldiği durumlarda doktor tavsiyesi olan kas gevşetici ve ilaç kullanımı

ADET ÖNCESİ KAHVERENGİ AKINTI VE KASIK AĞRISI

Gün içerisinde vajinal akıntı meydana gelebilir. Genel olarak beyaz olan bu akıntılar bazı durumlarda kahverengi de olabilir. Kahverengi akıntının olmasının nedeni ise daha önce gerçekleşen vajina akıntılarında olan kandandır. Bunun yanı sıra rahimde bulunan poliplerin artması da kahverengi akıntıya yol açabilir. Bunun yanı sıra dış gebelik, düşük yapmış olmak, adenomyesiz, cinsel yoldan kaynaklı enfeksiyon ve smear testi sonrası da kahverengi akıntı olabilir.

ADET BİTTİKTEN SONRA KASIK AĞRISI NEDEN OLUR?

Adetten sonra meydana gelen kasık ağrılarının belirli bir nedeni yoktur. Genellikle kişiden kişiye değişir. Sürekli olarak adetten sonra kasık ağrısı görülüyorsa bir kadın doğum uzmanına görülmeli ve gerektiği takdirde test yapılmalıdır. Bu durum farklı bir hastalığın işaretçisi olabilir. Adet sonrasıkasık ağrısı kimi kesimlerde hamilelik belirtisi olarak da kabul edilir. Ancak kesinliği olan bir bilgi olmadığı için şüphe duyma durumunda doktora gidilmelidir.

ADET DÖNEMİNDE KARIN AĞRISI

Adet döneminde sancı karnın alt bölgesinde meydana gelir. Ağrı kanama başlamadan önce gerçekleşebilir. Burada adet sancısı gibi karın ağrısı hissedilir ve bu ağrı kadınlara zor anlar yaşatır. Adet döneminde karın ağrısı aynı zamanda bağırsakta olan bir tıkanıklık, apandist ve dış gebelikten de kaynaklanabilir.

ADET DÖNEMİNDE BİTKİSEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Adet döneminde ağrıyı azaltan farklı yöntemler kullanılır. Sıcak duş ve egzersiz ve masaj uygulaması ağrıların azalmasına fayda sağlar. Bunun yanı sıra adet dönemi ağrı bitkisel tedavisi için de aşağıdaki bitki ve kürler kullanılabilir:

Maydanoz

Zencefil

Fesleğen

Şeker Kamışı

Muz

Yeşil taze sebzeler

Kuruyemiş

Bitki çayları ( Papatya, rezene, kekik, melisa, ada, ıhlamur, nane)

ADET AĞRISINA İYİ GELEN İBRAHİM SARAÇOĞLU KÜRÜ

Adet sancısına iyi gelen İbrahim Saraçoğlu kürü; Civanperçemi Kürüdür.

Malzemeler;

1 bardak su

2-3 gram civanperçemi

Hazırlanışı;

Su kaynatılır ve civanperçemi eklenir. 3 dakika kadar kısık ateşte kaynatılır. Tencerenin kapalı kapalı olmalıdır. Kür soğuduktan sonra tüketilmelidir.

Adet döneminin başlamasına birkaç gün kala bu kür hazırlanarak sabah akşam 1 bardak tüketilmeli ve taze hazırlanmalıdır.