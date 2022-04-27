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Giriş Tarihi: 27.4.2022 10:41 Son Güncelleme: 27.4.2022 10:41

Adet Ağrısına Ne İyi Gelir? Regl Ağrısı Nasıl Geçer? Adet Sancısını En Hızlı Geçiren Bitkisel Ve Doğal Yöntemler

Adet Ağrısına Ne İyi Gelir? Regl Ağrısı Nasıl Geçer? Adet Sancısını En Hızlı Geçiren Bitkisel Ve Doğal Yöntemler

Halk arasında ise regl olarak bilinen, sadece kadınlarda görülen kanama, kimilerinde hafif bir şekilde geçerken, kimilerinde ise yoğun sancı ve ağrılara neden olur. Her ay belirli periyotlarda gerçekleşen bu adet döngüsü en az 4 en fazla 7 gün sürer. Günlük hayatı olumsuz etkileyen ve kadınların hareketlerini kısıtlayan bir durum olan adet döneminde kadınlar için adet ağrısı nasıl geçer? adet ağrısı neden olur? Soruların cevapları yazımızda…

Adet dönemi kadınlarda genellikle her ay düzenli periyotlarda gerçekleşen kanama dönemidir. Ergenlik dönemi ile başlayan adet durumu kadınlarda menapoz dönemine kadar devam eder. Adet ağrısı bazı kadınlarda daha hafif seyreder. Bazı kadınlar ise bu dönemi yoğun sancı ve acı ile tamamlar. Adet dönemi giyimden günlük harekete kadar kadınları zorlayan bir süreçtir. Peki adet ağrısı neden olur? Adet ağrısı nasıl geçer?

Adet sancısını en çabuk ne geçirir?

Adet ağrısı nasıl geçer evde?

Çok şiddetli adet sancısı neden olur?

Adet ağrısı hangi pozisyon iyi gelir?

ADET AĞRISI NEDEN OLUR?

Vajinal bölgede meydana gelen kanama ergenlik döneminde meydana gelen bir durumdur. Adet kanaması bir hastalık değildir. Ancak adet ağrısı hastalık, mikrop ve bakteri kaynaklı olabilir. Genel olarak kadınların yarısında adet ağrısı normal seviyede ilerler. Ancak bazı kişilerde miyom denilen ve rahimde çoğalan düz kaslarla adet ağrısı çok şiddetli geçer. Bunun yanı sıra vajinal iltihaplar, bakteri oluşumu ve vajina varisi de adet ağrısına yol açabilir.

ADET AĞRISI NASIL GEÇER?

Adet sancısını geçirmek için farklı yöntemler kullanılır. Burada yanlış bilgilerle yapılan uygulamalardan kaçınılmalıdır. Adet ağrısını geçirmek için bilinen en yaygın yanlış evlilikle birlikte ağrıların azalacağıdır. Adet ağrısını geçiren uygulamalar şunlardır:

  • Bitki çayları ve sıcak içecekler ( Papatya çayı, melisa çayı)
  • Hafif, lifli gıdalar
  • Alt karın bölgesine baskı uygulamadan masaj
  • Ayakları yüksekte tutmak
  • Ilık duş
  • E vitamini ve Çinko takviyesi
  • Ağrının çok yükseldiği durumlarda doktor tavsiyesi olan kas gevşetici ve ilaç kullanımı

ADET ÖNCESİ KAHVERENGİ AKINTI VE KASIK AĞRISI

Gün içerisinde vajinal akıntı meydana gelebilir. Genel olarak beyaz olan bu akıntılar bazı durumlarda kahverengi de olabilir. Kahverengi akıntının olmasının nedeni ise daha önce gerçekleşen vajina akıntılarında olan kandandır. Bunun yanı sıra rahimde bulunan poliplerin artması da kahverengi akıntıya yol açabilir. Bunun yanı sıra dış gebelik, düşük yapmış olmak, adenomyesiz, cinsel yoldan kaynaklı enfeksiyon ve smear testi sonrası da kahverengi akıntı olabilir.

ADET BİTTİKTEN SONRA KASIK AĞRISI NEDEN OLUR?

Adetten sonra meydana gelen kasık ağrılarının belirli bir nedeni yoktur. Genellikle kişiden kişiye değişir. Sürekli olarak adetten sonra kasık ağrısı görülüyorsa bir kadın doğum uzmanına görülmeli ve gerektiği takdirde test yapılmalıdır. Bu durum farklı bir hastalığın işaretçisi olabilir. Adet sonrasıkasık ağrısı kimi kesimlerde hamilelik belirtisi olarak da kabul edilir. Ancak kesinliği olan bir bilgi olmadığı için şüphe duyma durumunda doktora gidilmelidir.

ADET DÖNEMİNDE KARIN AĞRISI

Adet döneminde sancı karnın alt bölgesinde meydana gelir. Ağrı kanama başlamadan önce gerçekleşebilir. Burada adet sancısı gibi karın ağrısı hissedilir ve bu ağrı kadınlara zor anlar yaşatır. Adet döneminde karın ağrısı aynı zamanda bağırsakta olan bir tıkanıklık, apandist ve dış gebelikten de kaynaklanabilir.

ADET DÖNEMİNDE BİTKİSEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Adet döneminde ağrıyı azaltan farklı yöntemler kullanılır. Sıcak duş ve egzersiz ve masaj uygulaması ağrıların azalmasına fayda sağlar. Bunun yanı sıra adet dönemi ağrı bitkisel tedavisi için de aşağıdaki bitki ve kürler kullanılabilir:

  • Maydanoz
  • Zencefil
  • Fesleğen
  • Şeker Kamışı
  • Muz
  • Yeşil taze sebzeler
  • Kuruyemiş
  • Bitki çayları ( Papatya, rezene, kekik, melisa, ada, ıhlamur, nane)

ADET AĞRISINA İYİ GELEN İBRAHİM SARAÇOĞLU KÜRÜ

Adet sancısına iyi gelen İbrahim Saraçoğlu kürü; Civanperçemi Kürüdür.

Malzemeler;

1 bardak su

2-3 gram civanperçemi

Hazırlanışı;

Su kaynatılır ve civanperçemi eklenir. 3 dakika kadar kısık ateşte kaynatılır. Tencerenin kapalı kapalı olmalıdır. Kür soğuduktan sonra tüketilmelidir.

Adet döneminin başlamasına birkaç gün kala bu kür hazırlanarak sabah akşam 1 bardak tüketilmeli ve taze hazırlanmalıdır.

KULLANICILARIN MERAK ETTİĞİ DİĞER SORULAR

Adet sancısını en çabuk ne geçirir?

Özellikle bu süreçte zencefil, papatya, rezene, ıhlamur, tarçın gibi bitki çaylarını tüketmeniz ağrılarınızı hafifletir. Kırmızı meyve çayları, nane limon çayı ve yeşil çay bu süreçte değişen vücut fonksiyonların düzenli çalışmasını sağlar. Ayrıca sıcak bitki çaylarının sakinleştirici etkisi vardır.

Adet ağrısı nasıl geçer evde?

Adet Sancısına Ne İyi Gelir? Evde 10 Doğal ve Etkili Yöntem Sıcak Su Torbası Bol Bol Su Tüketimi. Basit Egzersizler. Zencefil Çayı Rezene Çayı Lavanta Çayı Pekmez. Beslenme.Daha fazla öğe...

Çok şiddetli adet sancısı neden olur?

Adet döneminde rahimdeki kanamanın atılması için rahim düzenli bir şekilde kasılır. Rahim kasılmaları sırasında rahme giden kan ve oksijen azalır böylece ağrı hissedilebilir. Rahim bu kasılmalar sırasında prostoglandin adı verilen kimyasallar ortaya çıkarır bunun sonucunda ağrı şiddetinde artmalar olabilir.

Adet ağrısı hangi pozisyon iyi gelir?

Dizden Göğse Pozisyonu: Bu pozisyon regl ağrısına en iyi gelen pozisyon olarak bilinmektedir. Bu pozisyonu uygulamanızla birlikte bel, karın ve sırt kaslarınız gevşeyecektir. Sırtüstü Basit Çevrilme: Bu pozisyonu yapmanızla birlikte vücudunuzun iki yanında bükülme olacağı için krampları hafifletecektir.

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Adet Ağrısına Ne İyi Gelir? Regl Ağrısı Nasıl Geçer? Adet Sancısını En Hızlı Geçiren Bitkisel Ve Doğal Yöntemler
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