Diş sıkma problemi önemsenmeli!

İş temposunun artması ve pandemi şartları yaşanan stres seviyesini etkiliyor. Stres ise kendini uyku esnasında diş sıkma ya da diş gıcırdatma sorunuyla gösterebiliyor. Toplumda sıklıkla karşılaşılan diş sıkma problemi istemsiz bir şekilde yapılır ve genellikle hasta bu sorunun farkına varmaz. Doktora başvuran kişilerin şikayetleri ise; geçmeyen baş ağrısı, kulak – çene ağrısı, şakak bölgesinde görülen sertlik, çiğneme güçlüğü ve dil kenarlarında oluşan ısırma izleri şeklinde olur. Alanında uzman bir hekim bu şikayetlerden sonra kişiye diş sıkma tanısı koyacaktır.

DİŞ SIKMA PROBLEMİ TEDAVİ EDİLMEZ İSE YÜZ ŞEKLİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

Diş sıkma problemi tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Tedavi edilmediği sürede ilerleyerek kişinin hayat kalitesini düşürecektir. Bununla beraber diş sıkmaya devam edildikçe kişide çene genişlemesi ve yüzün köşeli bir hale gelebilir. Bu sorunlara yönelik uygulanabilecek tedavi yöntemi ise botokstur. Botoks yöntemi sayesinde sorunlu bölgeye enjekte edilen sıvı sayesinde kasların çalışmasının önüne geçilir. Genellikle diş sıkma ve gıcırdatma sorunlarında çiğneme kası denilen çene hareketini sağlayan kasa botoks uygulaması yapılır. Uygulama sonrası diş sıkma sorunu ve bu soruna bağlı olarak gelişen ağrılar da çözüme kavuşacaktır.

Yapılan botoks işlemi kişiden kişiye değişmekle beraber 4 - 5 ay kadar etkisini korumaktadır. Düzenli olarak botoks uygulamasına devam eden kişilerde diş sıkma sorunu tamamen ortadan kalkabiliyor.

Botoks çeşitlerinden sıklıkla tercih edileni ise masseter botoks yöntemidir. Bu yöntem ile hem diş sıkma sorunun önüne geçilir hem de diş sıkma kaynaklı deformeler düzeltilebilir. 5 ay ara ile 3 uygulama yapıldığında kişi hem estetik sorunlarından hem de sağlık sorunlarının yarattığı şikayetlerden kurtulacaktır. Kişinin ihtiyacına göre yapılacak olan botoksun etkisi bazı vakalarda gün içinde bazı vakalarda ise 1 hafta içinde görülebilir. Diş sıkma problemine yönelik yapılacak olan botoks yöntemi için mutlaka alanında uzman ve daha önce bu işlemi yapmış olan hekimler tercih edilmelidir.