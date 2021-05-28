Farenjit, Covid-19 ile karıştırılabiliyor

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Didem Özkan uyarıyor: Koronavirüs bulaş sırasında solunum yolu ile alınarak ilk başta boğaz bölgesine yerleşerek üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları yapabilir. Hastalarda üst solunum yolu enfeksiyonları arasında en sık rastlanan hastalıklardan biri olan farenjit ile benzer semptomlar göstererek hastalığın karıştırılabilmekte ve tanı konulmasını güçleşmektedir

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Didem Özkan, Covid-19'un üst solunum yolu enfeksiyonları ile karıştırılabildiği hakkında bilgiler verdi…

Ülkemizde gün geçtikçe Koronavirüs vakalarını sayısında artış gözlenmektedir. Bu artışta mutasyonlu virüsün payı oldukça yüksek. Virüsler yaşam formlarını devam ettirmek için mutasyona uğrayarak DNA/RNA dediğimiz genetik materyallerinde kalıcı değişiklikler oluştururlar. Bir RNA virüsü olan SARS-Cov-2 de zamanla RNA diziliminde farklı değişiklikler oluşturarak kalıcı değişimler geçirir. Mutant virüs olarak adlandırın bu virüslerin İngiltere, Brezilya, Güney Afrika vb. şeklinde pek çok varyasyonunu görmekteyiz. Bu kalıcı değişikler virüse pek çok özellik, değişkenlik kazandırmaktadır. Örneğin vücuda daha kolay girebilmekte, daha kolay bulaşabilmekte ya da daha ölümcül olabilmektedir.

Virüslerin mutasyona uğraması ile birlikte kazandığı özellikler sonucunda hastalık üzerinde de farklı etkiler oluşturmaktadır. Bu etkiler semptomlarda değişiklik olmasına, farklı semptomlar görülmesine neden olabilir. Korona virüs enfeksiyonunda başlangıçtan beri en sık gördüğümüz semptomlar;

*Ateş

*Öksürük

* Nefes darlığı

*Üşüme, titreme

*Kas ağrısı

*Boğaz ağrısı

*Halsizlik

*Baş ağrısı

*Tat-koku kaybı

Koronavirüs bulaş sırasında solunum yolu ile alınarak ilk başta boğaz bölgesine yerleşerek üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları yapabilir. Başlarda üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları iken gelen hasta sayısı daha az görülürken mutant virüsün artması ile beraber semptomlar bu yönde değişim göstermektedir. Hastalarda üst solunum yolu enfeksiyonları arasında en sık rastlanan hastalıklardan biri olan farenjit ile benzer semptomlar göstererek hastalığın karıştırılabilmekte ve tanı konulmasını güçleşmektedir.

Farenjit boğazda bulunan farenks bölgesinin iltihaplanmasıdır. Viral, bakteriyel ya da mantar kaynaklı olabilir. Enfeksiyon dışında reflü gibi boğazda tahrişe neden olan ve araştırılması gereken sebeplerden ortaya çıkabilir. Farenjit belirtileri;

*Boğazda ağrı, batma, yanma

*Öksürük

*Geniz akıntısı

*Ateş

*Halsizlik

Bu semptomların Covid-19 enfeksiyonunda da görülmesi nedeni ile karıştırılması olasıdır. Hastalar bu semptomları fark ettiğinde farenjit ve Koronavirüsü birbirinden ayırt edemeyebilir. Bu nedenle farenjit semptomları başladığında hastalar mutlaka uzman bir hekime başvurmalıdır.

Hastanın boğaz muayenesinden ayırım yapmak her zaman mümkün değildir. Akut farenjitte boğaz bölgesinde tahriş, kızarıklık, beyaz lekeler ve ödem gibi bulgular görülebilir. Hastanın semptomları başlangıç şekli ve hikayesi ile ilgili alınan bilgiler ile değerlendirilmelidir. Farenjit bulgularına ek olarak nefes darlığı, öksürük, tat kaybı gibi semptomların eşlik etmesi Covid-19 enfeksiyonu olasılığını güçlendirmektedir.

Özellikle pandemi dönemi içerisinde bulunduğumuzdan farenjit semptomları olması durumunda mutlaka Covid-19 testi yaptırmak gerekmektedir. Testin negatif olması halinde test tekrarlanmalıdır.

Covid-19 enfeksiyonunun semptomları ilerleyerek ciddi tablolara yol açabileceğinden tanıda gecikilmemeli ve ivedilikle tedaviye başlanmalıdır.

Bu sonuçlarla karşılaşmamak için sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına mutlaka uyulması gerekmektedir.