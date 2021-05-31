Koronavirüs geçirmiş kişiler hangi aşıyı olmalı? Biontech aşısı yan etki mi yapıyor?

"KORONAVİRÜS GEÇİRMİŞ KİŞİLER İÇİN BÖYLE BİR SINIFLANDIRMA YOK"

"Koronavirüs geçirmiş kişilerin aşı anlamında kategori edilmesinin bilimsel dayanağı yok." diyen Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, sözlerini şöyle sürdürdü; "Hastalığı geçirdikten sonra 8-9 ay sonra antikor seviyesi düşeceği için yeniden aşılama programına dahil edilecek. Bu kişilerin; inaktif, mRNA, hibrit aşılarından herhangi birini tercih etmesinde sakınca yok. Böyle bir sınıflama yapmak söz konusu değil."

"HASTALIĞI ATLATMIŞ KİŞİLERİN KAÇ DOZ AŞI OLACAĞI TARTIŞILIYOR"

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk "Biontech aşısında ilk dozda yan etki görülmezken ikinci dozda kısa süreli yan etkiler ortaya çıkabiliyor. Koronavirüs geçirdikten aylar sonra Biontech aşısı olmanızda hiçbir sakınca yok. Koronavirüs hastalığından dolayı antikor düzeyi yüksek olduğu için bu kişiler için tek doz aşı uygulaması yapılabilir. Koronavirüs geçiren kişilerin kaç doz aşı alması gerektiğiyle ilgili kesin bir açıklama yok." diye konuştu.