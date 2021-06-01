5 bin hasta incelendi! Koronavirüs erkeklerde ve kadınlarda böyle etki bırakıyor

"12'NCİ AYIN SONUNDA HASTALARI BRANŞLARA DAĞITIK"

COVID-19'un en çok kalbi tuttuğunu söyleyen Dr. Köse, "Bizlerin COVID-19 hastalarında en çok gördüğü kalp enzimi ve kalp yetmezliğiydi. Yine bu süreçte COVID-19'un pankreası tutup diyabeti bozduğunu gözlemledik. Yine kilo kaybı yaşayan ve beslenmesi bozulan hastalar oldukça oldu. Hal bu olunca bizler de birinci yılın sonunda hastaları branşlara dağıtık. Aynı zamanda COVID-19 sonrası ortaya çıkan bu ısrarcı semptomlar, COVID-19'u şiddetli geçiren hastalarda daha çok görüldüğünü fark etik. Mesela diyabet hastalarında COVID-19 sonrası daha ısrarcı semptomlar görmeye başladık. COVID-19'un tutmadığı organ ve sistem yok, onlardan biri COVID-19 ürogenital sistemi de tutuyor. Bu durum ilerleyen dönemlerde bir kısırlığa neden olabilir mi? diye bizleri şüphelendiriyor. İleride daha fazla tüp bebek merkezleri artacak mı? sorusu bizler için merak konusu" dedi.

"ESKİDEN SAÇLARIM ÇOK GÜRDÜ ANCAK ŞU AN AZALDI"

COVID-19 sonrası saç dökülme şikayetinin olduğunu belirten Emel Böhürler, "COVID-19 geçirdikten sonra aşırı bir saç dökülmesi yaşamaya başladım. Normal bir mevsimsel saç dökülmesine benzer bir şey değil. Kanser hastalarında olan gibi bir saç dökülmesi söz konusu. Eskiden saçlarım çok gürdü ancak şu an azaldı. Üç ayda bir kontrole geliyorum. COVID-19'u çok ağır geçirdim. Aşırı baş ağrısı ve mide bulantım vardı" diye konuştu.