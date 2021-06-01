Pasif içiciler arasında en çok bebekler etkileniyor

Dünyada her yıl milyonlarca insan başta sigara olmak üzere tütün bağımlılığı nedeniyle gelişen hastalıklar sonucu hastanede yatıyor veya yaşamını yitiriyor. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Fadime Tülücü, 31 Mayıs Tütüne Hayır Gününde, sigara içenlerin sadece kendilerine değil bütün çevrelerine büyük zarar verdiklerini hatırlatıyor.

Sigara, dünyada en tehlikeli epidemik salgınların başında geliyor. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü (WHO), üyesi olan ülkelerde sigaraya karşı çok ciddi mücadele programları yürütüyor.



SİGARA İÇİLMEYEN SOSYAL ORTAMLARA İHTİYAÇ VAR

"Pandemi döneminde restoran, kafe gibi sosyalleşme ortamlarında açık alanların kullanılması ikinci ve üçüncü el duman maruziyeti açısından artan bir risk oluşturuyor" diyen Uzm. Dr. Fadime Tülücü, bu nedenle dumansız hava sahalarının oluşturulması gerekliliğine dikkat çekiyor. Sigara içilmeyen park, bahçe, restoran, kafe gibi alanların oluşturulmasının ve bunların yaygınlaştırılmasının önemli bir ihtiyaç haline geldiğini söyleyen Uzm. Dr. Tülücü bunun da günümüz belediyeciliğinde saygın ve özendirici bir davranış olacağını belirtiyor.





NARGİLE VE ELEKTRONİK SİGARA GİBİ ÜRÜNLER MASUM DEĞİL

Tülücü, nargile ve elektronik sigara gibi ürünlerin masum olduğu iddialarının tamamen amaçlı ve yanıltıcı bilgiler olduğunu da ifade ederek şöyle devam ediyor; "Son yıllarda artış gösteren nargile kullanımı da bütün diğer tütün ürünleri gibi zararlı olmakla kalmayıp, ayrıca tüberküloz, hepatit gibi hastalıkların bulaşması için risk oluşturuyor. Tütün endüstrisi tarafından, sigarayı bıraktırma özelliğine sahip olduğu iddiaları ile piyasaya sunulan elektronik sigara ve dumansız tütün ürünleri de sigaraya eşdeğer birer tehlike oluşturuyor."



SİGARAYI DENEYEN HER 5 KİŞİDEN 3'Ü BAĞIMLI OLUYOR

Sigarayı deneyen her 5 kişiden 3'ü bağımlı oluyor. Bu nedenle tütün endüstrisi, gençleri hedef alıyor. Genç neslin tütün ile mücadele bilincine hakim bir şekilde yetiştirilmesinin önemine dikkat çeken Tülücü, anaokulundan başlayarak; çocuk, genç ve yetişkin yaş gruplarına özgü eğitim programları ile tütün ürünü kullanımının engellenmesi gerektiğini belirtiyor.



