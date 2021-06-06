Balık, üzüm ve kurubaklagiller kansere karşı etkin rol oynuyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz Gizir, yapılan araştırmaların beslenme tarzının ve yiyeceklerin tıpkı koruyucu bir kalkan gibi kansere karşı etkili olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Gizir, "Meyveleri kabuğu ile birlikte tüketmek de posa içeriğini artırır. Bu sayede sindirim sistemi daha düzenli çalışır. Vitamin ve minerallerden zengin meyveler, bağışıklık sisteminin güçlü kalmasına yardımcı olur. Erkekler için günlük 3 porsiyon, kadınlar için ise günlük 2 porsiyon meyve tüketimi uygundur. Bunun yanında mevsimde olan sebzelerden mutlaka öğle ve akşam öğünlerinde salata yapılıp tüketilmelidir" diye konuştu.

KANSERE KARŞI KORUYUCU ETKİ YAPAR

Gizir, mevsiminde meyve ve sebze tüketimi olduğu kadar besin içerikleri ve pişirme tekniklerinin de önem taşıdığını kaydetti. Vücudun fonksiyonlarını yerine getirmede çok etkin olan A, D, K ve B grubu vitaminleri ile iyot, selenyum, fosfor, magnezyum ve çinko mineralleri açısından zengin bir içeriğe sahip olan balığın, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olduğunun altını Çizen Gizir, "Omega-3 yağ asitleri için de çok iyi bir kaynak olan balığın, aynı zamanda kansere karşı koruyucu etki yapar. Balık, kızartılarak pişirildiğinde yüksek sıcaklıktaki yağın içerisindeki sağlığa zararlı toksik maddeler oluşuyor. Bunu yerine, ızgara veya buğulama yöntemi tercih edilebilir" dedi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizir, kırmızı üzümün özellikle kabuğunda ve çekirdeğinde resveratrol, sağlık açısından zararlı serbest radikallere karşı vücudu kanser oluşumundan koruduğunu belirterek, "Bunun yanında kırmızı üzüm, B vitaminlerinden ile demir, potasyum ve magnezyum mineralinden de zengin içeriği ile beslenmede önemli bir yer tutuyor. Yüksek posa içeriği ile sindirim kanalının düzenli çalışmasını sağlayan kuru baklagil ailesindeki nohut, fasulye, mercimek, bakla, bezelye, barbunya gibi besinler, kan şekerini dengeleyici özellik de gösteriyor. Kuru baklagiller; kemik gelişimi ve sağlığı için gerekli olan kalsiyum, sinir sisteminin düzenli çalışmasını sağlayan B vitaminleri, kan yapıcı demir ve potasyum, magnezyum ile E vitamini içeriği sayesinde vücudumuzu koruyor" şeklinde konuştu.