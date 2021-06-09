“Teknolojinin gelişmesi obeziteyi arttırdı”

Günümüzde her üç kişiden biri obezite ilemücadele ediyor. Gerek hareketsiz yaşam tarzının yaygınlaşması gerekse de yanlış beslenme tutumları, obezitenin görülme sıklığını gün geçtikçe artırıyor. Obezitenin yaşam kalitesini ve süresini önemli derecede etkilediğini, şeker ve tansiyon gibi birçok önemli hastalığa davetiye çıkarttığını söyleyen Obezite ve Metabolik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Erkan Aksoy, konuyla ilgili uyarılarda bulundu.

"KRONİK HASTALIKLARA DAVETİYE ÇIKARTIYOR"

Obezitenin çağın hastalığı olarak, birçok hastalığın oluşmasında öncülük ettiğini vurgulayan Op. Dr. Erkan Aksoy, "Obezitenin birçok fiziki ve psiko-sosyal olumsuz etkileri vardır. Bilimsel araştırmalara dayanarak obezitenin diğer birçok hastalığın da gerçekleşme riskini artırdığı bilinmektedir. Bu hastalıkların arasında tip2 şeker hastalığı, kalp damar rahatsızlıkları, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, reflü, uyku apnesi, karaciğer yağlanması sayılabilir. Psikolojik olarak ise depresyon, özgüven eksikliği ve düşük benlik saygısını da bunlara ekleyebiliriz" diye konuştu.

HANGİ DURUMLARDA CERRAHİ MÜDAHALE YAPILABİLİR?

Obezitenin birçok tedavi yöntemi olduğunu ve obezite cerrahisi yönteminin bu yöntemler içinde en son sırada yer aldığını söyleyen Op. Dr. Erkan Aksoy, şu bilgileri paylaştı: "Obezlerin zayıflamak için öncelikle denemesi gereken yöntemler diyet, medikal tedavi ve egzersiz tedavisidir. Obezite cerrahisi adaylarının hayatlarında yukarıda bahsi geçen tedavileri uygulamış, gereken yaşam tarzı değişikliklerini öğrenmiş ve bunları günlük hayatlarında uygulamaya çalışmış olması gerekir. Tüm bu yöntemleri denemiş fakat başarı sağlayamamış bireyler için ise obezite cerrahisi yöntemi uygulanabilir. Ancak yine de her obez kişi ameliyat için uygun olmayabilir. Aday hastalarımızın öncelikle kiloları ve boyları referans alınarak hesaplanan bir beden kitle indeksi değerinin üzerinde olması gereklidir. Çıkan sonuca göre hastanın obezitesine kronik olarak eşlik eden bir hastalığı varsa bu değer 35, yoksa 40 olarak kabul görmektedir.

"FARKLI BRANŞLARDAKİ UZMANLARIN ONAYI GEREKLİDİR"

Hastanın, beden kitle indeksi ameliyatı için bir engel teşkil etmiyorsa ikinci aşama olarak farklı bölümlerden uzman hekimlerin ameliyata uygunluk ile ilgili görüşleri alındığını kaydeden Op. Dr. Erkan Aksoy, "Hasta bu bölümlerdeki uzman hekimler tarafından muayene edildikten sonra obezite ameliyatı için uygun görülürse, hangi ameliyat türü için uygun olduğuna ameliyatı yapacak olan cerrah karar verir. Obezite cerrahisi birçok ameliyat çeşidini içeren bir yöntemler bütünüdür. Kimi obez kişilerde mide boyutu küçültülerek gıda alımı kısıtlaması, kimilerinde ise emilimi önleyici bağırsak bypass uygulaması tercih edilir" ifadelerine yer verdi.

"OBEZİTE İLE BERABER DİYABET VE HİPERTANSİYON GİBİ HASTALIKLARDAN DA KURTULUYORLAR"

Obezite ameliyatı sonrası kilo vermenin yanı sıra, obeziteye bağlı diyabet, hipertansiyon gibi önemli sağlık sorunlarında da ciddi düzelmeler görüldüğünün altını çizen Op. Dr. Erkan Aksoy, "Obezite cerrahisi ameliyatları kapalı yöntemlerle yapılan, ameliyata gerçekleştiren cerrahın deneyimlerine göre zorluk derecesi değişen ameliyatlardır. Ameliyat sonrası hastalar kazandıkları yeni beslenme düzenleriyle ve değiştirdikleri yaşam şekilleriyle birlikte hızlı ve sağlıklı bir kilo verme sürecine girerler. Özelikle obeziteye eşlik eden kronik hastalıklarda ameliyat sonrası ilk dönemde hemen fark edilebilir bir gerileme görülmekte, ilerleyen dönemlerde ise ortadan tamamen kalkması ile hastaların yaşam kalitesini kayda değer ölçüde yükseltmektedir. Biz de hastanemizde donanımlı uzman ekibimizle birlikte ameliyat sonrasındaki süreci de planlayarak hastalarımızın arzu edilen kilo ve vücut yapısına ulaşmasını sağlıyoruz. Bu sayede hastalarımız son derece konforlu ve risklerden arınmış şekilde yeni bir hayata başlama imkanı buluyorlar. Fakat burada akıldan çıkarılmaması gereken, metabolik ve bariatrik cerrahi ameliyatlarının tek başına hiçbir zaman bir çözüm yolu olmadığıdır. Obezite cerrahisi kendi sağlayamadığınız iradeyi sağlamak için size bir fırsat sunar. Bu aşamada hastalar da yanlış beslenme alışkanlıklarının yerine yenilerini koymalı, aktif bir yaşam tarzını benimsemeli ve hayatlarına mutlaka egzersizi katmalıdır" şeklinde konuştu.