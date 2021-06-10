Bebeklerdeki bu sağlık sorununa dikkat!

Anne karnında erkek bebek büyüdükçe, testisleri önce karnının içinde oluşur ve doğumdan kısa bir süre önce aşağıya skrotuma doğru hareket ederek uygun pozisyonuna iner. Fakat bazı durumlarda, inme hareketi gerçekleşmez ve bebek bir ya da iki tarafta inmemiş testisle doğar. İnmemiş testis vakalarının çoğu genellikle erken doğan erkek bebeklerde görülür. Bebekler doğduktan sonra, yaklaşık yüzde ellisinde inmemiş testisler 6 aylık olduklarında kendiliğinden aşağı doğru hareket eder. Eğer hareket etmezse, tedavi edilmesi gerekir. Çünkü testisler sperm üretir ve depolar ve eğer aşağı inmezlerse zarar görebilirler. Bu, yetişkinlikte doğurganlığı etkileyebilir, kansere dönüşebilir veya başka tıbbi sorunlara yol açabilir.

BEBEKLERDE İNMEMİŞ TEŞHİSİ NASILDIR?

Genellikle doğumda fizik muayene ya da sonradan yapılan rutin kontroller sırasında inmemiş testis teşhis edilebilir. İnmemiş testisi olan çocukların %80'inde testis kasık kanalında elle muayene edilip hissedilebilir. Ancak bazılarında ise karnının içerisinde kalmış olabilir. Her iki durum da cerrahi olarak tedavi edilebilir.

UTANGAÇ TESTİS NEDİR?

Utangaç testis denilen durum ise farklıdır. Bu durumda testisler çoğunlukla skrotumda bulunur, ancak çok hareketli oldukları için kasıklara doğru kendiliğinden çıkıp inebilir. Utangaç testis ya da retraktil testis olarak adlandırılan bu durum tedavi gerektirmez. Ancak belli aralıklarla çocuk ürolojisi uzmanları tarafından takip edilmesi gerekir.

ASCENDİNG (YÜKSELEN) TESTİS NEDİR?

Ascending testis çok nadir görülen bir durumdur. Bu çocuklarda testis doğum esnasında aşağıda skrotumdadır. Ancak çocuk büyüdükçe 3-4 yaşlarında tamamen yukarı çıkar ve aşağıya indirilemez. Bu aşamada yine inmemiş testiste olduğu gibi cerrahi tedavi ile aşağıya indirilmesi gerekir.

İNMEMİŞ TESTİS TEDAVİSİ NASILDIR?

Bebek 6 aylıkken testis kendi kendine inmemişse, uzman tarafından kontrol edilmeli ve teşhis konulmuşsa tedavi edilmelidir. Bu genellikle testisin cerrahi olarak skrotuma yeniden konumlandırılmasını içerir. İnmemiş testis kasık kanalında ya da karnın içerisinde olduğunda normalden daha yüksek bir sıcaklıkta kalır, bu da testislere zarar verir. Çünkü testislerin sperm üretmesi için normal vücut sıcaklığının altında olması gerekir. Daha yüksek sıcaklık, testisin gelişimine ve gelecekte sperm üretme yeteneğine zarar verebilir, hatta kısırlığa yol açabilir.

Ayrıca inmemiş testisin tümör oluşturma olasılığı daha yüksektir. Fakat 1 yaşına kadar aşağı indirilen testislerde kanser riski azalır. Bazı vakalarda çocuklarda inmemiş testis durumuna ek olarak kasık fıtığı da gelişebilir. Bu gibi durumlarda ameliyatla testis aşağı indirilirken eş zamanlı olarak fıtık onarımı da yapılır. İnmemiş testis ameliyatı çocuk açısından zor olmamakla birlikte tecrübeli hekimlerin yani çocuk ürolojisi uzmanlarının yapması gereken bir ameliyattır. Bu işlemde kasıklardan 2 cm'lik küçük bir kesi yapılır ve testis skrotuma indirilir, daha sonra yerine sabitlenir. Genellikle ayaktan tedavi olarak uygulanır, yani gece hastanede kalınması gerekmez. 3 gün sonrasında çocuklar banyo yapabilir. Ortalama bir hafta içinde tamamen iyileşme sağlanmış olur.